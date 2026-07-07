« Pourquoi la FIFA a-t-elle changé ses habitudes ? »… Vive colère en France après la désignation de l'arbitre du match du Maroc

La désignation d’une équipe arbitrale entièrement argentine pour officier le quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Maroc a provoqué un vif émoi au sein de la presse française, qui s’interroge sur les critères de la Fédération internationale de football (FIFA).

La FIFA a désigné l’arbitre argentin Facundo Tello, épaulé par un équipe 100 % albiceleste : deux assistants, un quatrième arbitre et un officier du VAR. Une configuration jugée peu habituelle par la presse française au regard des autres rencontres du tournoi.

Selon le quotidien espagnol AS, la chaîne RMC Sport a fait part de son étonnement et a ouvert son reportage par une critique cinglante, estimant que la FIFA avait ouvert la voie à de nombreuses interrogations en désignant une équipe d’arbitrage d’une seule nationalité pour diriger un match d’une telle importance.

Les médias français rappellent que, dans la plupart des rencontres de la compétition, la FIFA a l’habitude de nommer un arbitre central d’une nationalité donnée, puis de compléter le quatuor avec un quatrième arbitre ou un arbitre vidéo d’une autre nationalité, ce qui n’a pas été respecté ici.

Cette décision attise la polémique, les relations sportives entre la France et l’Argentine restant tendues depuis la finale de la Coupe du monde 2022, conclue par un troisième titre argentin lors d’un des matchs les plus passionnants de l’histoire de la compétition.

Les supporters français accueillent donc avec réserve la désignation d’un arbitre argentin pour diriger cette rencontre entre deux des principaux prétendants au titre.

RMC Sport rappelle par ailleurs que l’Argentine avait elle-même exprimé son désaccord avant d’affronter l’Égypte en huitièmes de finale, lorsque la FIFA avait désigné l’arbitre français François Litxer pour diriger la rencontre. perçue par certains comme une décision controversée, avant que la désignation d’un arbitre argentin pour France-Maroc n’alimente à nouveau le débat sur les critères de sélection des officiels en phase à élimination directe.

Il s’agira de la première rencontre internationale de l’équipe de France dirigée par Facundo Tello, un test arbitral qui, compte tenu du contexte sensible et des polémiques précédant le coup d’envoi, retiendra l’attention de tous les observateurs.