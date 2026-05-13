Pourquoi la Coupe du monde de la FIFA se tient-elle tous les quatre ans ?

La Coupe du monde de la FIFA fait son retour en 2026, après la traditionnelle pause de quatre ans : 48 équipes se rendront aux États-Unis, au Canada et au Mexique pour disputer la 23e édition de ce prestigieux tournoi.

L'Argentine aborde la compétition en tant que tenante du titre après avoir conquis le célèbre trophée lors de la dernière édition au Qatar en 2022, portant à trois le nombre de ses sacres mondiaux.

Mais pourquoi la Coupe du monde se tient-elle tous les quatre ans ?

Plusieurs facteurs expliquent ce rythme : le nombre considérable de matchs de qualification disputés aux quatre coins du globe pour décrocher une place parmi les finalistes, ainsi que la complexité logistique d’un tournoi de cette envergure.

Ajoutons que la Coupe du monde, l’un des plus grands événements sportifs de la planète, exige une planification colossale et la mise en place d’infrastructures adaptées. En 2026, 104 matchs seront disputés en 39 jours dans 16 stades répartis sur trois pays.

Pour l’édition 2022 au Qatar, sept nouveaux stades ont été construits et le stade international Khalifa a été rénové au cours des douze années séparant l’attribution du tournoi de son coup d’envoi.

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Ce rythme quadriennal permet également à la Coupe du monde de la FIFA de suivre le même schéma que les Jeux olympiques, afin d’éviter tout chevauchement entre ces deux événements planétaires. La première Coupe du monde, en 1930, a ainsi été organisée entre deux éditions des JO, et cette pratique se poursuit encore aujourd’hui.

La surcharge du calendrier et le bien-être des joueurs doivent être soigneusement pris en compte lors de la programmation des grands tournois. Les plus grandes stars affrontent déjà un calendrier très chargé en raison des championnats et des coupes nationales, ainsi que des compétitions européennes et, pour certaines, de la Coupe du monde des clubs.

Les sélections nationales s’ajoutent à cette charge avec les tournois continentaux : Euro, Coupe d’Afrique des nations et Copa América, programmés entre deux Coupes du monde.

La Coupe du monde pourrait-elle, elle aussi, être organisée plus fréquemment ?

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La FIFA, instance dirigeante du football mondial, a déjà lancé une étude de faisabilité pour organiser la Coupe du monde tous les deux ans au lieu de quatre. La proposition émanait de la fédération saoudienne de football, et le président de la FIFA, Gianni Infantino, l’avait qualifiée de « proposition éloquente et détaillée ».

« La FIFA n’a pas proposé une Coupe du monde bisannuelle », a déclaré Infantino à Doha lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2022. « Clarifions les choses : le dernier congrès de la FIFA a demandé à son administration de lancer une étude de faisabilité sur l’organisation de la Coupe du monde tous les deux ans. L’administration de la FIFA, sous la direction d’Arsène Wenger, a fait exactement cela. La FIFA n’a rien proposé, mais elle a conclu que c’était faisable et que cela aurait des répercussions. Nous avons constaté que ce serait non seulement faisable, mais aussi positif pour une grande partie du monde, même si une forte opposition existe et que c’est là que le débat doit commencer. »

Les études estiment à 19 millions de dollars (14,5 millions de livres sterling) les gains supplémentaires pour les associations membres, mais l’UEFA et la CONMEBOL, instances du football européen et sud-américain, ont déjà fait connaître leur opposition.

L'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a également fait part de son opposition à une telle mesure.

« Encore plus de matchs ? Un tournoi chaque année ? Hors de question, ce n’est pas normal. Qu’est devenu le bon vieux stage estival, si crucial, où l’on ne dispute aucun tournoi ? Tous ceux qui préparent une grande compétition ont besoin de se préparer », a-t-il déclaré au Guardian. « Pour les JO, on part en altitude, on s’entraîne dur, puis on est prêt pour la compétition. Or, les footballeurs jouent toute l’année, ils ont trois semaines de pause, deux semaines de préparation, et c’est reparti. Comment progresser si l’on ne fait que jouer ? Impossible. »

Et la Coupe du monde des clubs dans tout ça ?

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La Coupe du monde n’est pas la seule compétition à faire débat : la Coupe du monde des clubs est également dans le viseur.

La Coupe du monde des clubs, qui passera à 32 équipes dès l’été 2025, pourrait ensuite être organisée tous les deux ans, la FIFA cédant ainsi à la pression des clubs, toujours selon le Guardian.

Une telle mesure alourdirait toutefois un calendrier déjà saturé et pourrait provoquer la révolte des clubs.

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déjà exprimé ses réserves à ce sujet.

« La FIFA a été créée pour réguler le football mondial et gérer le football international, et la Coupe du monde des clubs marque une avancée vers le football de clubs », a-t-il déclaré. « Les ligues et les joueurs n’ont absolument pas été consultés sur le calendrier et l’organisation de la compétition, et je pense que quelle que soit la prochaine édition, nous devons être consultés à ce sujet. Il est évident que cela a un impact sur le calendrier de la saison de Premier League, cela ne fait aucun doute. Nous demandons simplement à être associés aux discussions et à avoir notre mot à dire. »

La Coupe du monde a-t-elle toujours eu lieu tous les quatre ans ?

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La première Coupe du monde a eu lieu en 1930 en Uruguay, suivie par celles de 1934 en Italie et de 1938 en France. La Seconde Guerre mondiale a ensuite imposé une interruption de douze ans, la compétition ne reprenant qu’en 1950 au Brésil.

Depuis, la compétition a conservé ce rythme quadriennal, le seul changement majeur intervenant en 2022.

L’édition qatarie a ainsi été déplacée de l’été à l’hiver – se tenant en novembre-décembre – afin d’éviter les fortes chaleurs.

Ce changement, perçu comme majeur, a suscité de vives critiques, car il a contraint les championnats nationaux européens à une pause inhabituelle en plein milieu de leur saison.