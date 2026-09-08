Pourquoi l'Inter Milan a-t-il retiré les publicités de son maillot lors du match face au Real Madrid ?

L'Inter Milan a affiché une image inhabituelle lors de son affrontement face au Real Madrid en Ligue des champions, le club italien ayant disputé la rencontre avec un maillot dépourvu du logo de son sponsor principal, qui figure habituellement sur la poitrine des joueurs.

Selon le quotidien espagnol « Marca », il ne s'agit ni d'une décision technique ni d'une mesure imposée par le Real Madrid ou par l'UEFA, mais d'une conséquence de la législation espagnole relative à la publicité des sociétés de paris, la rencontre se déroulant au stade Santiago-Bernabéu.

Le maillot habituel de l'Inter porte le logo d'une entreprise du secteur des jeux et des paris sportifs, ce qui impose des restrictions à l'apparition de sa marque lors des matchs disputés en Espagne.

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En conséquence, le club italien a été contraint de retirer temporairement le logo du sponsor des maillots de ses joueurs lors de la rencontre face au Real Madrid, en conformité avec la réglementation en vigueur dans le pays hôte.

Cette mesure ne constitue pas une interdiction permanente de l'apparition du sponsor sur le maillot de l'Inter, puisqu'elle se limite aux matchs et aux compétitions disputés dans des pays dont la législation impose des restrictions similaires aux publicités des sociétés de paris.

L'Inter Milan s'est incliné face au Real Madrid sur le score de 2-1 ce mardi soir, lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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