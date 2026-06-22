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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

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Pourquoi l'équipe d'Égypte a-t-elle effectué six changements dans son onze de départ face à la Nouvelle-Zélande ?

Nouvelle-Zélande vs Égypte
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Un revirement de situation inattendu a ponctué la victoire des Pharaons.

L'équipe d'Égypte a signé une victoire historique face à la Nouvelle-Zélande (3-1), ce lundi, lors de la deuxième journée du groupe 7 de la Coupe du monde 2026.

Le staff technique des Pharaons a effectué six remplacements : Rami Rabia a pris la place de Hamdi Fathi à la 41^e minute, puis Mahmoud Hassan « Trezeguet » a remplacé Omar Marmoush et Hamza Abdelkarim est entré à la place de Mostafa Ziko à la 76^e minute.

À la 84^e, Ahmed Sayed « Zizo » a remplacé Imam Ashour et Hossam Abdel-Majeed a cédé sa place à Mohamed Salah, avant que Mohamed Abdel-Moneim n’entre en jeu à la 9^e minute du temps additionnel pour remplacer Abdel-Majeed.

Ce sixième et dernier remplacement a été rendu nécessaire par la blessure à la tête subie par Hossam Abdel-Majeed, fraîchement entré en jeu, imposant l’application du protocole FIFA sur les commotions cérébrales.

Le règlement autorise en effet un remplacement supplémentaire en cas de suspicion de blessure à la tête ou de commotion cérébrale, ce qui a permis aux Pharaons de procéder à six changements au total.

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Il s’agit de la toute première victoire de l’Égypte dans l’histoire de la Coupe du monde, après des participations infructueuses en 1934, 1990 et 2018. Les Pharaons inscrivent ainsi une nouvelle page de leur histoire.

Grâce à ces trois points, les Pharaons prennent la tête du groupe 7 avec quatre unités, devant l’Iran (2 points) et la Belgique (2 points), tandis que la Nouvelle-Zélande ferme la marche avec un seul point.

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