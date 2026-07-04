Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPVAFP
Loai Mohamed

Traduit par

Pourquoi l'Argentine n'a-t-elle pas obtenu de penalty malgré la main d'un défenseur cap-verdien ?

Argentine vs Cap-Vert
Argentine
Cap-Vert
Coupe du monde
Argentine
Cap-Vert
É.-U.

Que dit la loi dans ce cas ?

La non-attribution d'un penalty à l'équipe d'Argentine lors de son match contre le Cap-Vert en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 a suscité une vive polémique, après que le ballon a touché la main d'un défenseur de l'équipe africaine dans la surface de réparation.

L’Argentine s’est finalement imposée 3-2 après deux prolongations et affrontera l’Égypte mardi en huitièmes de finale.

En fin de deuxième mi-temps, alors que le score était de 1-1, un centre a heurté la main du défenseur Roberto López dans la surface de réparation, mais l’arbitre n’a pas accordé de penalty au tenant du titre.

Selon le réseau Archivo VAR, spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales, la décision de l’arbitre de ne pas siffler de faute était correcte, le contact de la main n’étant pas sanctionnable au regard des règles du jeu.

Selon cette source, le défenseur a d’abord dégagé le ballon de la tête, puis celui-ci a rebondi directement sur son bras ; or, un tel rebond immédiat, sans mouvement intentionnel, n’est pas sanctionnable.

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
ARG
Égypte crest
Égypte
EGY

Si le dégagement de la tête n’avait pas eu lieu, la position du bras aurait été sanctionnée, conformément à l’interprétation actuelle de la règle sur la main.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google