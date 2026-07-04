Pourquoi l'Argentine n'a-t-elle pas obtenu de penalty malgré la main d'un défenseur cap-verdien ?

La non-attribution d'un penalty à l'équipe d'Argentine lors de son match contre le Cap-Vert en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 a suscité une vive polémique, après que le ballon a touché la main d'un défenseur de l'équipe africaine dans la surface de réparation.

L’Argentine s’est finalement imposée 3-2 après deux prolongations et affrontera l’Égypte mardi en huitièmes de finale.

En fin de deuxième mi-temps, alors que le score était de 1-1, un centre a heurté la main du défenseur Roberto López dans la surface de réparation, mais l’arbitre n’a pas accordé de penalty au tenant du titre.

Selon le réseau Archivo VAR, spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales, la décision de l’arbitre de ne pas siffler de faute était correcte, le contact de la main n’étant pas sanctionnable au regard des règles du jeu.

Selon cette source, le défenseur a d’abord dégagé le ballon de la tête, puis celui-ci a rebondi directement sur son bras ; or, un tel rebond immédiat, sans mouvement intentionnel, n’est pas sanctionnable.

Si le dégagement de la tête n’avait pas eu lieu, la position du bras aurait été sanctionnée, conformément à l’interprétation actuelle de la règle sur la main.