Pourquoi Kano a-t-il été écarté du onze de départ contre l'Espagne ?

Le sélectionneur grec Georgios Donis a créé une vive polémique en excluant le milieu de terrain Mohammed Kano du onze de départ pour le match face à l’Espagne, ce dimanche soir, lors de la deuxième journée des qualifications à la Coupe du monde 2026.

Un choix qui peut surprendre au vu de la valeur et de l’expérience du joueur, mais qui s’explique surtout par des impératifs tactiques.

L’Espagne actuelle n’est pas une équipe qui se limite à la possession de balle et aux passes en profondeur ; elle possède des armes offensives redoutables sur les ailes, parmi lesquelles Lamine Yamal, devenu le pivot central de la plupart des attaques de « La Roja ».

Le jeune joueur n’a pas besoin de grands espaces pour faire la différence ; il lui suffit parfois d’un demi-mètre pour créer une occasion, délivrer une passe décisive ou même menacer directement le but.

Donis semble donc aborder la rencontre sous un angle différent : laisser Muteb Al-Harbi en un contre un avec Yamal représenterait un risque trop élevé, d’autant que la pépite du FC Barcelone brille aussi bien dans les mouvements entre les lignes, les incursions en profondeur que dans les déboulés vers la ligne de touche.

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L’entrée de Nasser Al-Dossari s’inscrirait ainsi dans une stratégie défensive plus large, destinée à créer une supériorité numérique sur le flanc gauche et à fermer les espaces que Yamal cherche à exploiter.

L’aspect physique entre aussi en jeu : Al-Dossari se distingue par son volume de course, son pressing intense et ses capacités de récupération, des atouts précieux face à une sélection espagnole qui contraint souvent ses adversaires à courir sans ballon pendant de longues périodes. Dans ce type de rencontre, il ne suffit pas d’exceller dans la passe ou la construction du jeu ; il faut aussi être capable de répéter le même effort des dizaines de fois au cours du match.

Kano, lui, excelle dans la relance et la construction depuis l’arrière, et son expérience des grands rendez-vous peut faire la différence. Toutefois, le scénario attendu contre l’Espagne pourrait priver les Saoudiens de longues phases de possession, ce qui confère la priorité à la puissance athlétique et à la rigueur tactique plutôt qu’à la créativité au milieu de terrain.