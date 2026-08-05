Beaucoup de supporters pensent que dès qu’un footballeur de haut niveau signe un contrat lucratif, il se précipite sur les produits de luxe et les villas somptueuses. Si c’est encore le cas pour certains, de plus en plus de stars réorientent leurs millions vers des placements plus avisés.

C’est le cas de Jude Bellingham (Real Madrid), qui a préféré louer une villa haut de gamme dans la capitale espagnole plutôt que d’acquérir une demeure somptueuse. Épaulés par des conseillers financiers avisés et des agents de carrière perspicaces, les joueurs de haut niveau comme Bellingham privilégient la flexibilité et la liquidité plutôt que les contraintes liées à la possession d’un bien immobilier de luxe.

GOAL vous explique tout ce que vous devez savoir sur les investissements immobiliers des stars du ballon rond.

Où habite Jude Bellingham ?

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2023, le milieu de terrain anglais occupe une villa de 7 000 pieds carrés (environ 650 m²) dotée de six chambres, nichée dans l’un des ensembles résidentiels fermés les plus prestigieux de la capitale espagnole : La Finca.

Ce quartier huppé, situé à une dizaine de kilomètres du stade Santiago Bernabéu, abrite également d’autres stars du ballon rond comme Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo.

Bien que la villa soit estimée à 6,5 millions d’euros, le milieu de terrain anglais n’en est pas propriétaire. En effet, il loue en Espagne tout en investissant son argent dans l’immobilier britannique. Il fait construire un immense domaine sur mesure d’une valeur de 9,3 millions de dollars à Barnt Green, dans le Worcestershire, où il séjourne lorsqu’il revient en Angleterre.

Ce vaste domaine, situé aux abords de Birmingham, a été entièrement conçu sur mesure et comprend des logements indépendants destinés à ses parents. Il a par ailleurs acquis une maison individuelle de 2,5 millions de livres à Solihull, toujours pour sa famille.

Pourquoi des footballeurs d’élite comme Jude Bellingham optent-ils pour la location ?

L’une des principales raisons pour lesquelles les footballeurs d’élite d’aujourd’hui préfèrent louer plutôt qu’acheter un bien immobilier dans les villes ou régions où ils jouent est la grande instabilité inhérente à ce sport.

Un joueur peut signer un contrat de cinq ans un jour, puis être transféré, prêté ou vendu 18 mois plus tard en raison d’un changement tactique ou d’un remaniement de l’encadrement. En cas de déménagement imprévu, posséder une vaste propriété devient un fardeau.

Plutôt que de rester bloqués dans la revente d’un actif illiquide sur un marché de niche, louer une villa haut de gamme dans un quartier huppé – à l’image du choix de Jude Bellingham qui a opté pour une location dans le quartier de La Finca à Madrid – leur permet de rendre simplement les clés et de passer rapidement à autre chose.

Éviter le piège de la revente d’une demeure personnalisée

Ces propriétés ultra-luxueuses, aménagées sur mesure pour des sportifs de haut niveau, sont réputées difficiles à vendre. Les footballeurs équipent souvent leurs maisons d’installations très spécifiques, telles que des spas intérieurs, des saunas, des home-cinémas privés et des garages souterrains pouvant accueillir plusieurs voitures.

Si ces équipements offrent un grand confort, ils réduisent souvent le nombre d’acheteurs potentiels, car les cadres supérieurs fortunés ou les entrepreneurs traditionnels rejettent fréquemment le style hypermoderne de « village de loisirs » privilégié par les footballeurs d’élite.

Ce décalage peut laisser les résidences haut de gamme des footballeurs sur le marché pendant des années, les obligeant à baisser leurs prix de plusieurs millions juste pour conclure une vente.

La stratégie de liquidité : privilégier les fonds plutôt que la pierre

Le « vestiaire » moderne privilégie avant tout la préservation du patrimoine à long terme. Les jeunes icônes du ballon rond, à l’image de Jude Bellingham, s’appuient sur des structures de gestion familiales qui placent la liquidité du capital au cœur de leurs préoccupations.

Plutôt que d’immobiliser des millions de livres sterling dans la pierre, ils orientent leur capital vers des fonds indiciels d’entreprise et des participations commerciales.

Ces actifs liquides sont immédiatement accessibles et génèrent des revenus fiables qui continuent d’alimenter leurs comptes bien après la fin d’une carrière souvent de courte durée.

Les avantages des résidences sécurisées

La vie privée est une priorité absolue pour des stars internationales soumises à une attention publique constante. Les clubs d’élite travaillent donc main dans la main avec des agents spécialisés en relocalisation afin d’orienter leurs nouvelles recrues vers des communautés fermées, privées et étroitement surveillées.

Cet écosystème a donné naissance à un marché locatif de luxe unique, où les joueurs se succèdent fréquemment dans les mêmes propriétés. Lorsqu’une star quitte un club, un nouveau joueur vient souvent prendre sa place pour louer exactement la même résidence hautement sécurisée.

Ce roulement garantit une disponibilité immédiate, une intimité absolue et une sécurité maximale, sans les délais liés à l’achat traditionnel d’un logement.

Location ou achat : les réalités financières et logistiques pour les footballeurs d’élite

Facteurs Approche de la location Approche d’achat Flexibilité Restituer les clés en cas de transfert Risque de conserver un bien vacant pendant une longue période Coûts initiaux Caution et charges mensuelles standard Droits de timbre et surtaxes sur les résidences secondaires Rapidité de revente Résiliation immédiate du bail Longue période de recherche d’un acquéreur ciblé

Préservation intelligente du patrimoine

Plutôt que d’immobiliser leur capital dans des villes d’accueil temporaires, les footballeurs d’élite s’appuient sur des conseillers financiers qui privilégient la liquidité. Ils gèrent leur carrière internationale avec une approche critique de l’immobilier.

Par exemple, plutôt que d’investir plusieurs millions d’euros à Madrid, Jude Bellingham a privilégié un placement à long terme : un domaine familial sur mesure dans son fief du Worcestershire. Cette approche lui permet de consacrer ses années de carrière à faire fructifier son capital plutôt qu’à gérer à l’étranger des actifs immobiliers illiquides et sujets à la dépréciation.



