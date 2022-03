Il serait compréhensible que Gabriel Slonina ressente la pression des comparaisons. Et qui pourrait lui en vouloir ? À seulement 17 ans, Slonina est déjà considéré comme le prochain grand gardien de but du football.

Il a déjà été désigné comme l'une des futures stars de l'équipe nationale masculine des États-Unis, l'héritier présomptif de l'héritage du football américain.

Il fait partie de la renaissance du football de Chicago, un enfant de la ville qui aide à redonner de l'énergie à une ville de football en sommeil en tant que numéro 1 incontesté de l'équipe dans les buts.

Et puis il y a ces comparaisons, celles qui l'ont déjà fait appeler le prochain Gianluigi Buffon ou Manuel Neuer.

Pour la plupart des gens, il serait difficile de faire face à tout cela dans leur vie.

Mais, étonnamment, Slonina est quelque peu impatient de répondre à ces comparaisons. Il le fait avec enthousiasme, mais aussi avec un certain calme. Il n'a pas peur d'en parler et ne s'inquiète pas à l'idée de mettre une pression supplémentaire sur ses épaules.

Parce que, s'il veut être le prochain Buffon ou Neuer, Slonina comprend qu'il faut gérer les choses d'une certaine manière.

Et, ne vous y trompez pas, Slonina veut vraiment être le prochain Buffon ou Neuer.

"Je l'utilise comme une motivation", explique Slonina à GOAL lorsqu'on lui demande comment il gère le fait de voir son nom à côté des deux hommes qu'il a grandi en idolâtrie. "On me compare déjà à eux, alors pourquoi ne pourrais-je pas être à ce niveau ?".

"Quel travail puis-je faire maintenant pour être à ce niveau ? Qu'est-ce que je peux ajouter à mon jeu pour commencer à jouer comme eux et être là où ils sont maintenant ?

"Être comparé à eux est un honneur incroyable. C'est fou de voir mon nom à côté du leur car ce sont les meilleurs gardiens du monde.

"Ils ont accompli tellement de grandes choses que j'espère accomplir dans ma carrière."

Comme beaucoup de gardiens de but, Slonina a fait ses premières armes entre les poteaux par nécessité. Ayant grandi dans une famille américano-polonaise, Slonina, que l'on appelle affectueusement Gaga, est tombée sous le charme du football dès son plus jeune âge.

Même à cette époque, Slonina était un grand garçon. Pas tout à fait le monstre de 1,80 m qui domine la MLS de nos jours, mais suffisamment grand pour avoir une présence imposante.

C'est donc tout naturellement qu'il a été lancé dans les buts, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il tombe amoureux.

"Je ne me souviens pas de la première fois que j'ai joué dans les buts", dit-il, "mais je me souviens toujours que, lorsque vous jouez quand vous êtes jeune, les buts sont si petits, que je devais couvrir tout le but. Les pénalités pour moi étaient si faciles parce que les enfants n'avaient nulle part où tirer !

"Je pense que le fait de tomber amoureux des arrêts et de voir les gens courir vers moi pour me féliciter, c'est un peu ce qui m'a fait tomber amoureux [des gardiens de but]. Je suis tombée amoureuse du fait de faire constamment ces arrêts et de donner le meilleur de moi-même sur le terrain."

À l'âge de 14 ans, Slonina a signé son premier contrat professionnel, ce qui faisait de lui, à l'époque, la deuxième plus jeune recrue de l'histoire de la MLS, derrière Freddy Adu. Puis, en août dernier, à 17 ans seulement, Slonina est devenu le plus jeune gardien de but à débuter un match dans l'histoire de la MLS.

Ce match, un match nul 0-0 contre le NYCFC, était un signe des choses à venir, car Slonina savait qu'il ne pouvait pas être dépassé par tout ce qui lui était présenté.

"Je me sentais complètement prêt pour cela", dit-il. "Je faisais tout le travail que je devais faire depuis janvier, depuis le premier jour de la pré-saison. Je travaillais constamment pour m'assurer que j'étais prêt à tout moment et j'étais prêt dès le premier match en avril.

"Je travaillais sans relâche avant et après l'entraînement, je regardais des films, je m'assurais que si on faisait appel à moi à n'importe quel moment pendant cette période, j'étais prêt.

"Le 4 août a donc été une journée normale pour moi. Évidemment, je faisais mes débuts, mais je devais garder la tête froide, rester humble, rester dans le moment présent, rester concentré et croire que le travail que je faisais allait me préparer pour le match."

Ce jour-là était peut-être normal, mais la vie de Slonina a été tout autre dans les mois qui ont suivi.

Il est devenu le numéro 1 du Fire, faisant 14 apparitions supplémentaires à ce jour, et d'autres avant son 18e anniversaire en juin.

Il a également été appelé à participer au camp de l'équipe nationale masculine des États-Unis, bien qu'il n'ait pas encore obtenu sa première sélection et qu'il puisse encore représenter la Pologne.

Il est également le seul gardien de but à avoir été nommé sur la liste NXGN 2022, ce qui signifie qu'il est reconnu comme l'un des 50 meilleurs joueurs adolescents du monde.

L'article continue ci-dessous

Et puis il y a ces comparaisons et ces rumeurs de transfert. Avant même d'avoir terminé sa première saison en MLS, Slonina a été lié à certains des plus grands clubs du monde.

Ce que ces clubs voient, c'est un gardien qui a tous les outils pour jouer au plus haut niveau. Il a une taille ridicule mais est rapide sur ses pieds. Il a déjà prouvé qu'il était un très bon gardien de but, et il ne se sépare jamais de ses partenaires.