







Fabio Silva fait jusqu’ici partie des meilleurs joueurs du Borussia Dortmund dans cette encore jeune saison de Bundesliga. L’attaquant du BVB a déjà inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en cinq matches toutes compétitions confondues. C’est surtout sa complémentarité avec l’autre attaquant de Dortmund, Serhou Guirassy, qui a convaincu : la semaine passée, les deux se sont mutuellement offert un but en Bundesliga puis en Ligue des champions.

Serhou Guirassy a encensé son compère d’attaque et a assuré qu’il serait heureux s’ils pouvaient jouer plus souvent ensemble.

Lors de la troisième journée de Bundesliga la semaine passée, Silva a pu fêter sa première titularisation en Bundesliga cette saison lors du succès 3-0 contre le SV Paderborn. Il a convaincu sur toute la ligne.

Malgré cela, Fabio Silva, qui a aussi envisagé un départ cet été en raison d’un temps de jeu qui ne l’a pas toujours satisfait la saison passée, devra d’abord de nouveau prendre place sur le banc pour le match du BVB ce samedi sur la pelouse du VfB Stuttgart. La question est de savoir si le joueur de 24 ans est blessé ou si son nouveau renvoi sur le banc est de nature purement tactique.

Au micro de Sky, l’entraîneur de Dortmund, Niko Kovac, a livré l’explication : « Fabio a vraiment très bien fait les choses récemment. Je le lui ai aussi dit. Mais aujourd’hui, nous jouons à l’extérieur », a déclaré Kovac. Et pour cela, il fallait quelqu’un qui soit encore un peu plus à l’aise défensivement que le Portugais.

Le BVB devrait donc débuter à Stuttgart dans son habituel système en 3-4-2-1 avec Guirassy comme unique pointe. Derrière lui, Ethan Nwaneri et Maximilian Beier devraient former une sorte de double numéro 10, tandis que les milieux défensifs Felix Nmecha et Joey Veerman assureront la couverture derrière eux.

Voici comment jouent le VfB Stuttgart et le BVB lors de la 4e journée de Bundesliga : les compositions

VfB Stuttgart : Bredlow - Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt - Prömel, Stiller - El Khannous, Undav, Führich - Demirovic.

Borussia Dortmund : Kobel - Schlotterbeck, Anton, Gadou - Ryerson, Nmecha, Veerman, Svensson - Beier, Nwaneri - Guirassy

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Affiche VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund Compétition Bundesliga Journée 4 Date 19 septembre 2026 Heure 18 h 30 Lieu MHP-Arena, Stuttgart TV Sky Livestream SkyGo, WOW



