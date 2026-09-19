Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Borussia Dortmund v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Filippo Cataldo
Traduit par

Pourquoi Fabio Silva ne débute-t-il pas avec le BVB lors du choc de Bundesliga de la 4e journée, VfB Stuttgart contre Borussia Dortmund ? L’attaquant est-il blessé ou s’agit-il d’une décision tactique de l’entraîneur Niko Kovac ?

F. Silva
VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund
VfB Stuttgart
Borussia Dortmund
Bundesliga

Fabio Silva a déjà inscrit quatre buts toutes compétitions confondues depuis le début de cette saison encore jeune avec le Borussia Dortmund. Lors du match de Bundesliga sur la pelouse du VfB Stuttgart, le joueur de 24 ans doit d’abord prendre place sur le banc. SPOX vous explique pourquoi.



Fabio Silva fait jusqu’ici partie des meilleurs joueurs du Borussia Dortmund dans cette encore jeune saison de Bundesliga. L’attaquant du BVB a déjà inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en cinq matches toutes compétitions confondues. C’est surtout sa complémentarité avec l’autre attaquant de Dortmund, Serhou Guirassy, qui a convaincu : la semaine passée, les deux se sont mutuellement offert un but en Bundesliga puis en Ligue des champions.

Serhou Guirassy a encensé son compère d’attaque et a assuré qu’il serait heureux s’ils pouvaient jouer plus souvent ensemble.

Lors de la troisième journée de Bundesliga la semaine passée, Silva a pu fêter sa première titularisation en Bundesliga cette saison lors du succès 3-0 contre le SV Paderborn. Il a convaincu sur toute la ligne.

Malgré cela, Fabio Silva, qui a aussi envisagé un départ cet été en raison d’un temps de jeu qui ne l’a pas toujours satisfait la saison passée, devra d’abord de nouveau prendre place sur le banc pour le match du BVB ce samedi sur la pelouse du VfB Stuttgart. La question est de savoir si le joueur de 24 ans est blessé ou si son nouveau renvoi sur le banc est de nature purement tactique.

Au micro de Sky, l’entraîneur de Dortmund, Niko Kovac, a livré l’explication : « Fabio a vraiment très bien fait les choses récemment. Je le lui ai aussi dit. Mais aujourd’hui, nous jouons à l’extérieur », a déclaré Kovac. Et pour cela, il fallait quelqu’un qui soit encore un peu plus à l’aise défensivement que le Portugais.

Le BVB devrait donc débuter à Stuttgart dans son habituel système en 3-4-2-1 avec Guirassy comme unique pointe. Derrière lui, Ethan Nwaneri et Maximilian Beier devraient former une sorte de double numéro 10, tandis que les milieux défensifs Felix Nmecha et Joey Veerman assureront la couverture derrière eux.

Voici comment jouent le VfB Stuttgart et le BVB lors de la 4e journée de Bundesliga : les compositions

VfB Stuttgart : Bredlow - Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt - Prömel, Stiller - El Khannous, Undav, Führich - Demirovic.

Borussia Dortmund : Kobel - Schlotterbeck, Anton, Gadou - Ryerson, Nmecha, Veerman, Svensson - Beier, Nwaneri - Guirassy

Sur quelle chaîne voir VfB Stuttgart vs BVB en direct aujourd’hui ? Voici sur quelle chaîne le choc de Bundesliga avec le Borussia Dortmund est diffusé à la TV et en livestream


Affiche

VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund

Compétition

Bundesliga

Journée

4

Date

19 septembre 2026

Heure

18 h 30

Lieu

MHP-Arena, Stuttgart

TV

Sky

Livestream

SkyGo, WOW


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google