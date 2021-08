Pourquoi Donnarumma est-il surnommé Gigio ?

En 2021, Donnarumma a remporté l'Euro 2020 et a été transféré au PSG. Mais pourquoi le gardien de but italien se fait-il surnommer Gigio et non Gigi ?

Dans le monde du football professionnel depuis qu'il a seize ans, Gianluigi Donnarumma a définitivement explosé en 2021 à tous les niveaux, compte tenu de son rôle essentiel dans la victoire de l'Italie à l'Euro 2020 - il a été élu meilleur joueur du tournoi - et de son arrivée remarquée au PSG. Maintenant, le monde entier connaît Gigio. Entre Navas et Donnarumma, "une bataille qui doit être saine"​ Né en Campanie en 1999, Donnarumma a débarqué à Milan en 2013, faisant ses débuts en équipe première en 2015, sans quitter son poste de titulaire chez les Rossoneri, avant d'être vendu à l'équipe parisienne suite au non-renouvellement de son contrat. Dans la capitale, il sera en concurrence avec l'excellent Keylor Navas. DONNARUMMA, POURQUOI GIGIO ? Natif de Castellammare di Stabia et arrivé à Milan à l'adolescence, Donnarumma a fait ses débuts avec Milan grâce à Mihajlovic, le 25 octobre 2015, à l'âge de 16 et 8 mois. Un colosse encore loin de la majorité, qui avait attiré l'attention car portant le même prénom que Buffon, un autre gardien ayant fait ses débuts très jeune.



Pour éviter la comparaison constante et pressante avec Buffon, Donnarumma a ainsi été appelé Gigio par ses coéquipiers de Milan. Gianluigi oui, mais pas Gigi : Gigio. Ou mieux : Gigiò, en raison de son origine en Italie. Un moyen simple d'éviter les trop nombreuses comparaisons avec l'ex-portier emblématique de la Nazionale.