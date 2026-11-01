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Virgil van Dijk était furieux que Liverpool n’ait pas obtenu de penalty en première période pour un tirage de maillot sur Alexander Isak lors de sa défaite 1-0 face à Arsenal à Anfield, dimanche. Le Néerlandais s’est demandé pourquoi un attaquant devait protester alors qu’il y a autant de caméras sur le terrain. Le but inscrit rapidement par Kai Havertz a suffi à donner trois points d’avance à Arsenal en tête du classement.

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Van Dijk assure que la faute sur Isak méritait un penalty

Liverpool estimait qu’un penalty aurait dû lui être accordé lorsque Jurrien Timber a retenu Isak par le maillot alors qu’un centre traversait rapidement la surface, mais ni l’arbitre Andy Madley ni la VAR ne sont intervenus. S’exprimant auprès de Sky Sports, selon des propos rapportés par l’Express, Van Dijk a déclaré : « Je pense que c’était clairement un penalty. J’ai revu les images et j’ai déjà vu un penalty accordé pour ça. Aujourd’hui, ça ne devait pas arriver. »

Interrogé sur la question de savoir si Isak aurait dû réagir davantage pour convaincre l’arbitre, Van Dijk a répondu : « Nous avons 50 caméras. Pourquoi devrait-il protester alors qu’il y a autant de caméras ? Tout le monde l’a vu. Au final, le penalty n’a pas été accordé et nous perdons malheureusement le match, alors bravo à Arsenal. »

Liverpool regrette ses occasions manquées

Van Dijk a reconnu que Liverpool, qui a vu Florian Wirtz toucher la barre et Alexis Mac Allister placer sa tête au-dessus sur une occasion franche avant la pause, aurait pu faire mieux dans le dernier tiers du terrain : « Je suis déçu. Nous jouions à domicile, nous avons eu des occasions. Nous avons tout essayé. Nous aurions pu faire un peu mieux dans les 15 dernières minutes pour envoyer davantage de ballons dans la surface. »

Il a poursuivi : « Ce n’était pas suffisant aujourd’hui et c’est pour cela que je ressens de la déception. Après avoir encaissé le but, nous avons beaucoup mieux joué. Alexis aurait pu changer le cours du match. »

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Iraola rejoint Van Dijk sur le penalty

L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, s’est montré tout aussi catégorique au sujet de l’incident impliquant Isak : « C’était clairement un penalty. Il retient le maillot, nous voyons tous qu’il retient le maillot. Le ballon passe à seulement un centimètre devant Alex. Alex allait frapper le ballon devant le but. Le fait que vous me demandiez même s’il aurait dû tomber, c’est bien le problème. S’il tombe, ils sifflent penalty, selon moi. Ils sifflent penalty, à 100 %. »

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L’Espagnol a également évoqué l’erreur sur un coup de pied de but qui a conduit au but de la victoire signé Havertz : « Nous avons encore beaucoup de choses à améliorer. Je pense qu’il y a des choses que j’aime dans cette équipe, notamment sa volonté et son état d’esprit. Il y a quelque chose qui me plaît dans cette équipe, mais aujourd’hui, nous avons raté un coup de pied de but et encaissé un but dans la foulée. Ce sont des choses que nous devons absolument améliorer. »

Quelle est la suite pour Liverpool ?

Cette défaite a mis fin à la série de cinq victoires consécutives de Liverpool, toutes compétitions confondues, laissant à Iraola de nombreux points à régler avant le prochain match.

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Liverpool doit désormais vite se remobiliser avant son déplacement chez Fenerbahce en Ligue des champions mercredi.