Pourquoi Di Francesco n'y arrive pas avec l'AS Roma ?

S'il s'est offert un peu de sursis en obtenant une victoire contre le Genoa, Eusebio Di Francesco sera encore sous pression contre la Juve, ce samedi.

Septième de Serie A et toujours aussi irrégulière dans ses prestations comme dans ses résultats, l'AS Roma ne connaît pas une saison tranquille dans cet exercice 2018-2019. Bien qu'en lice en Ligue des champions, opposé au FC Porto en huitièmes de finale de la compétition, le demi-finaliste de la dernière C1 possède toutes les peines du monde pour bien figurer dans le championnat domestique.

Auteure d'un recrutement massif sur le marché des transferts l'été dernier, avec les arrivées de Pastore, Nzonzi ou encore Kluivert notamment, la Roma a également perdu le caractère de Radja Nainggolan au milieu de terrain, lui qui a rejoint l'inter Milan de Luciano Spalletti, ainsi que les réflexes d'Alisson, parti en direction de Liverpool. Globalement, il a été difficile de créer une véritable cohésion entre certaines performances et les blessures de certains joueurs. De plus, l'absence de Francesco Totti, a engendré un manque de leadership criant.

D'un point de vue du schéma, Di Franceso a fait évoluer son équipe dans différents systèmes. Dans un premier temps, il est passé par le 4-3-3 avant de changer pour un 4-2-3-1 suite aux premiers matches de la saison. Désormais, il tente de revenir et consolider le 4-3-3 mais les limites de l'effectif, notamment dans l'entrejeu, n'aident pas forcément à rencontrer une certaine stabilité.

Un manque de personnalité et des supporters en colère

L'AS Roma manque de personnalité sur le terrain à cause des ventes de Nainggolan et Strootman et de la blessure de De Rossi. Trop de jeunes joueurs en difficulté émergent dans des moments difficiles. En outre, certains bons joueurs comme Fazio, Dzeko et Florenzi ne sont pas dans une forme optimale.

Les supporters, eux, n'ont pas hésité à afficher un ras le bol devant la situation. Juste avant le match contre le Genoa, dans les rues de la capitale ont germé une centaine de banderoles, toutes en signe de protestation contre le numéro un et président, James Pallotta.

Contre le Genoa, dimanche dernier, Di Francesco a sauvé sa tête en parvenant à s'imposer de justesse (3-2), mais rien ne laisse présager qu'il sera encore en poste au printemps prochain pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le FC Porto. En effet, de nombreux noms sont cités dans les médias transalpins afin de lui succéder sur le banc.

Paulo Sousa est en pole position, mais Vincenzo Montella est un autre nom qui revient. Antonio Conte semble lui être le rêve des supporters de l'AS Roma, même si cela semble délicat de le voir dès cette saison de retour en Italie. Contre la Juventus Turin, ce samedi soir (20h30), la Roma aura un déplacement compliqué et Di Francesco, une pression toujours présente sur les épaules.