L’ancien capitaine de l’équipe d’Allemagne est de nouveau resté 90 minutes sur le banc lors du succès renversant 3-1 de son club face à Kasimpasa en Süper Lig. Interrogé ensuite pour savoir s’il était prêt pour le match de Ligue des champions à venir contre son ancien club, le FC Barcelone, la semaine prochaine, il a répondu, entre résignation et amertume : « Je ne joue pas, alors pourquoi devrais-je être prêt ? »

En effet, le joueur de 35 ans n’a quasiment aucune chance de faire ses preuves cette saison dans l’équipe de l’entraîneur principal Okan Buruk. Gündogan n’a disputé que deux rencontres, pour un maigre total de onze minutes de jeu.

Lors du succès à domicile contre Kasimpasa, le coach Buruk a fait confiance au duo Lucas Torreira-Gabriel Sara dans l’entrejeu. Torreira a toutefois reçu un carton rouge, ce qui pourrait offrir une opportunité à Gündogan lors de la prochaine journée, quand le champion en titre se déplacera chez Genclerbirligi.

Mais avant cela, place au duel très attendu avec le FC Barcelone. Les Catalans étaient dans une forme étincelante avant la trêve internationale et se rendront à Istanbul mardi soir. Gündogan y retrouvera alors quelques vieilles connaissances : il a joué pour le Barça lors de la saison 2023/24. Après un retour à Manchester City, il a rejoint Galatasaray librement à l’été 2025. Il totalise 40 apparitions sous ses couleurs, pour deux buts et cinq passes décisives. Son contrat expire à l’issue de cette saison.

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Gündogan n’est pas le seul Allemand de Galatasaray dont la situation actuelle ne se déroule pas comme souhaité. Leroy Sané est lui aussi loin d’une place de titulaire. Contre Kasimpasa, l’ancien ailier du Bayern est entré en jeu à la 77e minute et a au moins contribué à transformer un 1-1, dans le temps additionnel, en succès 3-1.

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Gündogan et Sané sont des sujets d’inquiétude à Galatasaray

Malgré cela, Sané reste un sujet d’inquiétude : en huit apparitions cette saison, il n’a toujours pas été impliqué directement sur un but. Fanatik a donc rapporté la semaine passée que Sané devait se présenter devant la direction sportive en raison de sa baisse de forme. La direction du club espérait ainsi que cet échange permettrait non seulement de faire la lumière sur les causes de la crise, mais exigeait aussi de son gros salaire une hausse rapide de ses performances.

La situation du joueur aux 80 sélections avec l’Allemagne, qui n’a récemment pas non plus été retenu par le sélectionneur Jürgen Klopp pour l’équipe nationale allemande, chez les Jaune et Rouge est tendue depuis des semaines. Dès le début du mois de septembre, le journal Sabah faisait état de vives tensions.

Selon ces informations, Sané était mécontent de son temps de jeu et a même, un temps, envisagé un départ anticipé. En interne, son rôle de remplaçant aurait fini par le faire exploser. Sané aurait alors clairement fait savoir qu’il ne se considérait nullement comme un réserviste destiné à de courtes entrées en jeu et que cette situation ne correspondait pas à ses exigences.