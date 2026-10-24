Pourquoi Palmer manquera le choc contre Liverpool

Palmer, 24 ans, a écopé du premier carton rouge de sa carrière professionnelle après avoir reçu deux cartons jaunes en neuf minutes en seconde période face à Tottenham. Selon le Liverpool Echo, les suspensions consécutives à un carton rouge en Premier League s’appliquent également aux coupes nationales.

Palmer purgera donc un match de suspension et manquera mercredi le choc de Carabao Cup contre Liverpool à Anfield. L’arbitre Chris Kavanagh l’a expulsé après qu’il a d’abord percuté Mateus Fernandes, provoquant une altercation, puis laissé traîner ses crampons sur l’ancien milieu de Chelsea Conor Gallagher.

Neville fustige Palmer pour avoir perdu son sang-froid

Kavanagh n’a pas eu à hésiter pour brandir un deuxième carton jaune à la 80e minute, après avoir déjà averti Palmer pour son implication dans l’accrochage avec Fernandes. Sur Sky Sports, l’ancien défenseur de Manchester United Gary Neville a estimé que Palmer ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même après avoir perdu son sang-froid en fin de derby londonien.

« L’arbitre a tout à fait raison, Cole Palmer a perdu son sang-froid dans les dix dernières minutes, a déclaré Neville. Sur cette action, il n’y a [aucun] doute. C’est une intervention stupide, il sait exactement ce qu’il fait. Ce n’est pas une bonne intervention, c’est répréhensible, vraiment répréhensible. »

Alonso réagit à la décevante défaite dans le derby

Alonso a affirmé ne pas avoir vu les fautes de Palmer depuis le bord du terrain, mais a reconnu que Chelsea avait été loin de répondre aux attentes après que le but contre son camp de Mike Penders et le but tardif de Mathys Tel ont scellé la victoire de Tottenham. « Nous sommes tous déçus du résultat. Collectivement et individuellement, nous n’avons pas été à notre meilleur niveau », a déclaré Alonso.

« Le premier but était décisif et il a été pour eux. À dix, c’était difficile, mais nous pouvons faire mieux. Les occasions ont été le principal problème : ils en ont eu peu et nous aussi. Nous avons dit à la mi-temps [que] nous devions être patients et faire preuve de maturité. Nous pouvons faire mieux. Nous voulions avoir cette fluidité au milieu. Nous voulions que Cole Palmer et Morgan Rogers occupent les espaces entre les lignes. Il y a eu des situations, mais dans l’ensemble, nous devons faire mieux. »

Quelle suite pour Palmer et Chelsea ?

Alonso doit désormais trouver comment aborder sans Palmer le déplacement de mercredi chez son ancien club, Liverpool, en Carabao Cup, mais l’absence du joueur sera brève.

La suspension d’un match s’appliquant à toutes les compétitions nationales, Palmer l’aura purgée en milieu de semaine et sera de nouveau disponible lorsque Chelsea affrontera Manchester United en Premier League la semaine prochaine.