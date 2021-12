Pourquoi Christian Eriksen a été libéré par l'Inter et pour quelles équipes il pourrait jouer prochainement ?

Christian Eriksen a frôlé la mort lors de l'Euro 2020 ce qui en a fait l'un des athlètes les plus recherchés au monde en 2021 et, bien qu'il se soit remis de cet incident effrayant, l'international danois se trouve à la croisée des chemins à l'approche de 2022. Libéré par l'Inter, le meneur de jeu très apprécié est désormais à la recherche d'un nouvel endroit où jouer au football, mais le champ des options s'est quelque peu rétréci suite à son urgence cardiaque. GOAL se penche sur les clubs dans lesquels Eriksen pourrait jouer et sur les raisons pour lesquelles il a été lâché par les Nerazzurri.

OFFICIEL : Christian Eriksen libéré par l'Inter Milan

L'Inter Milan et Eriksen se sont mis d'accord pour se séparer en décembre 2021 afin de permettre au milieu de terrain danois de poursuivre sa carrière ailleurs, en dehors de la Serie A. Eriksen a été équipé d'un DAI (défibrillateur cardiaque implantable) après son arrêt cardiaque sur le terrain lors du Championnat d'Europe, mais les règles en Italie interdisent aux footballeurs professionnels de participer à des matchs de compétition avec un tel équipement. L'Inter a confirmé en octobre 2021 qu'elle chercherait à vendre le milieu de terrain pour qu'il puisse tenter de continuer à jouer au football professionnellement et, en décembre, a révélé qu'il avait accepté de le libérer de son contrat.

Pourquoi l'Inter a libéré Christian Eriksen ?

"L'Inter peut confirmer qu'un accord a été trouvé pour mettre fin au contrat de Christian Eriksen par consentement mutuel. Le club et toute la famille Nerazzurri souhaitent à Christian le meilleur pour son avenir", peut-on lire dans un communiqué publié sur le site officiel de l'Inter. "Bien que l'Inter et Christian se séparent aujourd'hui, le lien ne sera jamais rompu. Les bons moments, les buts, les victoires, ces célébrations du Scudetto avec les fans devant San Siro - tout cela restera à jamais dans l'histoire des Nerazzurri." Nous savons que Christian Eriksen n'est pas autorisé à jouer en Italie, il lui sera donc impossible de rejoindre un autre club de Serie A, mais il existe encore des options dans les meilleurs championnats européens pour le Danois.

Son agent, Martin Schoots, a également exclu la possibilité d'un transfert vers des destinations telles que la Major League Soccer (MLS), la A-League australienne ou la Chinese Super League, invoquant des "raisons familiales". "Il est trop tôt pour dire où se trouve l'avenir de Christian", a déclaré Schoots à Sky Sports à la mi-décembre. "En raison des règlements spéciaux en Italie, qui existent déjà depuis des décennies, la seule chose dont nous sommes sûrs est qu'il ne sera pas en Italie. Et ce ne sera pas non plus sur un autre continent, pour des raisons familiales. Quelques clubs nous ont déjà contactés il y a quelques semaines. Nous devons voir ce que l'avenir nous réserve. Mais il semble brillant et c'est le plus important."

Où peut rebondir Christian Eriksen ?

L'Ajax a été présenté comme une destination potentielle et un tel transfert verrait Eriksen revenir dans le club où il s'est forgé une réputation comme l'un des plus brillants talents d'Europe. Les géants néerlandais ont également l'expérience de la gestion de la santé d'un joueur souffrant de problèmes cardiaques, à savoir Daley Blind. Il est possible qu'Eriksen retourne en Angleterre, mais il devra prouver qu'il est apte à concourir en toute sécurité à ce niveau. Newcastle United, West Ham et Leicester City font partie des clubs suggérés comme destinations potentielles par le Daily Mirror. Un retour à Tottenham est également envisageable, ce qui lui permettrait de retrouver Antonio Conte, le manager qui l'a fait venir à l'Inter.

La retraite, une option ?

Bien que cela semble peu probable, surtout si des clubs de Premier League et l'Ajax s'intéressent à lui, Eriksen pourrait retourner dans son Danemark natal pour terminer sa carrière. En effet, son ancien club OB a ouvert ses portes au milieu de terrain afin de faciliter son entraînement. Si tout porte à croire qu'Eriksen souhaite poursuivre sa carrière de joueur, il est possible qu'il soit contraint de prendre sa retraite, si un avis médical le prévient que c'est dans son intérêt. Daley Blind est un exemple positif de footballeur capable de poursuivre sa carrière à un haut niveau alors qu'il est équipé d'un DAI, mais les problèmes cardiaques ont poussé un certain nombre de joueurs de haut niveau à la retraite anticipée.

L'exemple récent le plus notable est celui de Sergio Aguero, dont la carrière au FC Barcelone a été interrompue après qu'on a découvert qu'il souffrait d'un problème cardiaque. De même, le légendaire gardien de but du Real Madrid, Iker Casillas, a raccroché ses gants en 2020 après avoir subi une crise cardiaque en 2019. Cependant, pour l'instant, il semble que la retraite soit encore loin dans l'esprit de Christian Eriksen.