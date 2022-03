Pourquoi Chelsea a-t-il pu prolonger le contrat d'Azpilicueta malgré les sanctions ?

Cesar Azpilicueta a vu son contrat avec Chelsea prolongé malgré les sanctions limitant le fonctionnement du club. La licence d'exploitation limitée imposée aux champions d'Europe et du monde fait suite aux accusations du gouvernement britannique selon lesquelles Roman Abramovich entretiendrait des liens étroits avec Vladimir Poutine.

En plus d'empêcher le club de proposer de nouveaux contrats, il ne peut pas vendre de marchandises ou de billets, de peur que l'argent ne finisse dans les mains du propriétaire sanctionné, mais il a pu prolonger le contrat de son capitaine et défenseur polyvalent, à l'origine en fin de contrat en juin 2022.

Pourquoi Chelsea a-t-il renouvelé le contrat d'Azpilicueta ?

Le capitaine des Blues a signé son dernier contrat de quatre ans en décembre 2018, qui devait expirer le 30 juin 2022. Dans ce contrat était incluse une clause qui prolongerait le contrat du joueur de 32 ans s'il atteignait un certain nombre d'apparitions au cours de la dernière année. La clause, qui a d'abord été révélée par GOAL plus tôt dans le mois, a été atteinte juste avant la pause internationale, Azpilicueta ayant fait 35 apparitions jusqu'à présent cette saison.

Comment Chelsea a-t-il pu renouveler un contrat malgré les sanctions ?

L'accord de Chelsea avec Azpilicueta a été conclu avant l'entrée en vigueur des sanctions le 10 mars. Dans la déclaration relative à leur langue de fonctionnement, il est indiqué : "Le club doit payer les tiers en ce qui concerne les obligations antérieures, y compris les contrats signés avant le 10 mars 2022 et en ce qui concerne les décisions juridiques avant le 10 mars 2022." Par conséquent, ils peuvent renouveler le contrat d'Azpilicueta jusqu'en juin 2023 après avoir accepté un tel contrat en 2018.

Cela aura-t-il un impact sur d'autres contrats arrivant à échéance ?

Non, les contrats d'Antonio Rudiger et d'Andreas Christensen ne pourront être renouvelés tant qu'Abramovich n'aura pas vendu le club à un nouveau propriétaire. Les Blues étaient en pourparlers avancés pour faire de l'international allemand leur défenseur le mieux payé de tous les temps, avec un accord proche de 200 000 £ par semaine sur la table.

Cependant, ils devaient encore se mettre d'accord sur les honoraires des agents ou sur une prime à la signature. Dans le cas de Christensen, on pense qu'il est en pourparlers avancés avec le FC Barcelone et le président du club, Joan Laporta, laisse entendre que l'affaire est conclue. "Nous avons deux accords avec des joueurs en fin de contrat", a déclaré Laporta à la radio catalane RAC 1. "La défense et le milieu de terrain ? Oui, c'est ça, mais ne me faites pas dire les noms".

Le FC Barcelone peut-il signer Azpilicueta ?

Le Barça vise toujours la signature d'Azpilicueta qui est ouvert à un transfert vers les géants espagnols. L'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du club, qui s'est forgé une réputation dans l'ouest de Londres, ne s'opposera pas à son transfert s'il le demande. Le FC Barcelone a déjà été en pourparlers avec Azpilicueta, car il était auparavant en mesure de parler à des clubs en raison de la situation de son contrat.

Certains pensent que le club de la Liga pourrait signer César Azpilicueta gratuitement ou, du moins, pour une somme symbolique. Une situation similaire s'est produite lors du transfert d'Olivier Giroud à l'AC Milan l'été dernier, pour un million d'euros et un autre million d'euros l'année suivante.