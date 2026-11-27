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L'absence remarquée de Bruno Fernandes à l'entraînement de vendredi a inquiété les supporters de Manchester United quant à l'état de forme de leur capitaine. Alors que le club prépare un match crucial de Premier League face à Brentford, la disponibilité du meneur de jeu portugais est devenue le principal sujet de discussion à Carrington.

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Un léger malaise pousse Fernandes à se reposer par précaution à Carrington

Des inquiétudes concernant la disponibilité de Fernandes sont apparues après la diffusion par Manchester United d'images de l'entraînement de vendredi matin à Carrington, où son capitaine était absent. Le milieu de terrain n'est toutefois pas blessé : il a été ménagé par précaution après s'être senti légèrement indisposé, selon ESPN.

L'entraîneur Mauricio Pochettino a laissé le meneur de jeu portugais au repos afin qu'il soit au mieux de sa forme pour le match de Premier League samedi après-midi. Manchester United s'attend à ce que Fernandes se rétablisse à temps pour débuter contre Brentford.

La régularité physique de Fernandes et son doublé en milieu de semaine

Les supporters ont des raisons d'être optimistes au vu de la remarquable régularité physique de Fernandes à Old Trafford. Depuis son arrivée en janvier 2020, il n'a manqué que six matches et est presque toujours disponible.

Si sa saison actuelle n'atteint pas les sommets records de la saison dernière , il reste l'un des meilleurs joueurs de Manchester United, avec six contributions à des buts en Premier League : quatre buts et deux passes décisives. Il aborde aussi ce rendez-vous porté par un doublé inscrit en milieu de semaine, qui a permis à son équipe de renverser la situation face à son ancien club, le Sporting, en Coupe d'Europe.

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Pochettino vise une première victoire face à un Brentford en confiance

La forme de Fernandes est essentielle alors que Pochettino cherche sa première victoire après le nul 2-2 contre le Sporting en Ligue des champions.

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« Je suis très fier des joueurs, a déclaré Pochettino après le match. C'était un match difficile. J'ai aimé l'équipe que nous avons été pendant 90 minutes, sa personnalité et son caractère. Il est difficile de trouver un match où l'on est autant puni. Nous avons été lourdement sanctionnés sur des actions clés. Aujourd'hui, après seulement une semaine de travail ensemble, nous avons montré comment nous voulons jouer. »

Brentford se rend à Old Trafford en pleine confiance après avoir battu Everton 4-0 le week-end dernier, même si son entraîneur Keith Andrews admire son homologue. « C'est quelqu'un que nous connaissons, a déclaré Andrews. J'ai beaucoup étudié ses équipes au cours de mon parcours d'entraîneur et j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Même avant son équipe de Tottenham, il y avait celle de Southampton. »

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Andrews a également remarqué les premiers changements tactiques malgré le peu de temps passé à l'entraînement et l'expulsion précoce de Leny Yoro contre Liverpool . « On peut voir des aspects de l'entraîneur qu'il est et de ce qu'il aimerait apporter à sa nouvelle équipe de Manchester United, a-t-il ajouté. Nous nous attendons à affronter une équipe de Manchester United très bien organisée, même si elle a été limitée dans ce qu'elle a pu faire sur le terrain d'entraînement. »

Un test important à Old Trafford

Le match de samedi donne immédiatement à Pochettino l'occasion de transformer les passages encourageants contre Liverpool et le Sporting en une première victoire face à un Brentford en confiance. Si Fernandes se remet pendant la nuit de son léger malaise, comme prévu, sa créativité et son efficacité devant le but affichée en milieu de semaine seront décisives à Old Trafford.