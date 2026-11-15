« Pourquoi bouleverser la vie de nos enfants ? » : l'épouse de De Bruyne crée la surprise au sujet de son avenir

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Michèle De Bruyne, l'épouse de la star belge Kevin De Bruyne, a révélé le désir de leur famille de retourner en Belgique, dans des déclarations qui jettent le doute sur l'avenir de l'ancien joueur de Manchester City avec Naples, après avoir reconnu que la vie dans la ville italienne était devenue difficile pour la famille, au point de la pousser à envisager sérieusement de mettre fin à son expérience et de rentrer au pays.

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Les difficultés rencontrées par la famille De Bruyne ne se limitent plus seulement à l'adaptation à un nouveau pays, elles se sont étendues aux détails de la vie quotidienne, au vu de la grande notoriété dont jouit le joueur à Naples et des contraintes qu'elle impose à ses déplacements et à ceux des membres de sa famille. Si son contrat avec le club italien est toujours en cours, un retour en Belgique semble être une option qui gagne en priorité au sein de la famille.

Dans un entretien accordé au magazine belge « Nina » et rapporté par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », Michèle a parlé sans détour des projets d'avenir de la famille, affirmant que le retour au pays occupe désormais une place prépondérante dans leurs conversations.

Elle a déclaré : « Bien sûr, nous pensons à l'avenir ensemble », avant d'ajouter : « Nous nous disons de plus en plus l'un à l'autre : nous vivrons ici, dans le Limbourg. »

L'épouse de la star belge n'a pas laissé beaucoup de place à l'interprétation quant à son désir de finir sa vie hors de son pays, après avoir affirmé : « Plus tôt nous pourrons revenir ici, mieux ce sera. »

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Ces déclarations reflètent l'ampleur de la nostalgie que ressent la famille à l'égard de la Belgique, ainsi que son désir de retrouver le mode de vie auquel elle était habituée avant le départ pour l'Italie, d'autant que l'expérience à Naples n'a pas été aussi aisée qu'elle l'avait imaginé au moment de prendre la décision de quitter l'Angleterre.

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La notoriété enferme De Bruyne à Naples

Michèle ne s'est pas contentée d'évoquer les projets de retour, elle a également révélé l'une des principales raisons qui ont rendu la vie à Naples épuisante pour la famille : l'absence d'intimité en raison de l'immense popularité dont jouit son mari.

Elle a déclaré : « Kevin mène une vie très contraignante à Naples, et ce n'est pas agréable pour lui », expliquant que la famille n'est plus en mesure de mener ses activités quotidiennes de manière normale dans la ville.

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Elle a ajouté : « De plus, nous ne pouvons rien faire ensemble en famille dans la ville. C'est le revers de la médaille, n'est-ce pas ? »

L'épouse du joueur est revenue sur son expérience précédente à Manchester, soulignant que la situation était tout à fait différente, malgré le grand statut dont jouissait De Bruyne durant ses années à Manchester City.

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Elle a précisé : « Dans le quartier où nous habitions, les gens avaient l'habitude de nous voir souvent, au point que notre présence n'avait plus rien d'exceptionnel pour eux. Nous pouvions sortir de chez nous sans que personne ne prenne la moindre photo de nous. »

Mais elle a insisté sur le fait que la situation est totalement différente en Italie, affirmant : « À Naples, en revanche, c'est impossible. »

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« Le football n'est plus la priorité » : les enfants tranchent l'équation

Les déclarations de Michèle ont pris une dimension plus profonde, lorsqu'elle a lié l'avenir de la famille au changement des priorités à mesure que De Bruyne avance dans sa carrière professionnelle, affirmant que la réalisation des ambitions sportives ne signifie pas nécessairement de continuer à sacrifier la stabilité familiale.

Elle a déclaré : « Il arrive un moment où le football n'est plus la priorité. J'ai tout accompli, j'ai tout fait. »

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Elle a ensuite posé une question qui reflète la façon de penser au sein de la famille, compte tenu du désir d'offrir une vie plus stable à ses enfants, déclarant : « Pourquoi bouleverser la vie de tes enfants après tout cela ? »

Ces mots révèlent que, pour la famille De Bruyne, la question a dépassé le cadre de l'adaptation à une nouvelle ville pour devenir liée à ce qu'elle souhaite accomplir dans la prochaine étape de sa vie, d'autant que la star belge avait déjà atteint le sommet de la gloire footballistique avec Manchester City et remporté la plupart des grands titres dont rêve n'importe quel joueur.

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Des gloires de Manchester City aux déboires de Naples

De Bruyne avait mis un terme à sa longue aventure avec Manchester City en 2025, à l'expiration de son contrat avec le club anglais, pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant Naples, qui l'a engagé pour deux ans après son sacre en Serie A.

Le meneur de jeu belge est arrivé en Italie comme l'une des recrues les plus en vue du championnat, après être devenu l'un des joueurs les mieux payés de la ligue, avec de grands espoirs que son expérience et ses qualités contribuent à renforcer la puissance offensive de l'équipe.

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Cette étape est survenue après des années exceptionnelles à l'Etihad Stadium, durant lesquelles De Bruyne s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, et a été un élément central de la domination nationale et européenne de Manchester City.

Il a également été sacré joueur de l'année par l'Association des footballeurs professionnels anglais à deux reprises, laissant une empreinte difficile à reproduire dans l'histoire du club et de la Premier League.

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Mais l'aventure italienne ne s'est pas déroulée comme prévu, le joueur ayant été confronté à divers défis, sur fond de rapports faisant état de tensions au sein du vestiaire de Naples, en plus d'une instabilité sur le plan technique, puisqu'il se retrouve désormais sous les ordres de son deuxième entraîneur en seulement deux ans.

Alors que les discussions sur son avenir entrent dans une nouvelle phase, les déclarations de son épouse ouvrent la porte à la possibilité d'un départ de Naples avant la fin de son contrat, bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite concernant son désir personnel de quitter le club.

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Entre l'ambition de continuer à rivaliser sur les terrains européens et le désir de la famille de retrouver sa vie normale en Belgique, De Bruyne se retrouve cette fois face à une équation différente ; son avenir ne sera peut-être pas tranché uniquement par ce qu'il produit sur le terrain, mais aussi par ce qu'impose la vie en dehors du rectangle vert.