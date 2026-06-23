Pourquoi Barti est-il autorisé à jouer contre l'Angleterre alors qu'il n'a pas disputé le match contre le Panama ?

Thomas Partey était bien titulaire ce mardi soir pour le match de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 contre l’Angleterre. Le milieu de terrain, absent lors de la victoire initiale face au Panama (1-0), a donc fait son retour dans le onze de départ des Black Stars.

Les Black Stars avaient battu le Panama (1-0) lors de la première journée, empochant ainsi leurs trois premiers points.

Le milieu de terrain, qui a porté les couleurs d’Arsenal avant de rejoindre Villarreal, doit comparaître l’an prochain devant le tribunal royal de Southwark. Il a été inculpé l’année dernière de cinq viols et d’une agression sexuelle, puis de deux viols supplémentaires en février dernier.

L’ancien Gunner, aujourd’hui à Villarreal, clame son innocence.

Son absence lors de la victoire ghanéenne à Toronto s’explique par le refus des autorités canadiennes de lui accorder une autorisation d’entrée sur le territoire, selon le journal britannique Metro.

Après le rejet initial de sa demande de visa, le milieu de terrain a déposé une requête urgente pour obtenir l’autorisation d’entrer au Canada.

Le juge a examiné l’appel et confirmé le rejet initial de la demande de visa.

Des documents judiciaires ont ensuite révélé que le milieu de terrain avait omis de déclarer ces accusations lors de sa demande d’entrée au Canada avant le tournoi.

Une déclaration lue au tribunal a par ailleurs révélé que le milieu de terrain s’était engagé à rester sous la supervision des responsables de la sélection ghanéenne en permanence durant son séjour prévu au Canada.

Il n’aura toutefois pas à répéter cette expérience face à l’Angleterre à Boston, les autorités américaines lui ayant délivré un visa d’entrée.

Il sera également aligné pour le dernier match du groupe 12 face à la Croatie, samedi à Philadelphie.

Toutefois, si le Ghana se qualifie pour les phases à élimination directe et que l’un de ses matchs est programmé au Canada, le même obstacle risque de resurgir.







