Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day TwoGetty Images Entertainment
Hussein Hamdy
Traduit par

Pourquoi avoir supprimé la publication ? Tebas se moque du Conseil supérieur des sports après avoir été appelé à présenter des excuses au Real

Real Madrid
J. Mourinho
LaLiga
Espagne
Portugal

Y a-t-il un accord avec Mourinho ?

Javier Tebas, le président de la Liga, a de nouveau pris sa défense à la suite de la polémique déclenchée par sa comparaison entre les méthodes de communication de la chaîne de télévision du Real Madrid et les méthodes de propagande employées par Joseph Goebbels, le ministre nazi de la Propagande.

Tebas a répondu à José Manuel Rodríguez Uribes, le président du Conseil supérieur des sports en Espagne, qui lui avait demandé de revenir sur ses propos et de présenter ses excuses au Real Madrid.

Dans une nouvelle publication sur la plateforme X, Tebas a insisté sur le fait que sa comparaison se limitait aux méthodes de propagande et ne concernait ni l'idéologie nazie ni les supporters du Real Madrid.

Pour étayer sa position, il a rassemblé des exemples d'articles de presse, d'éditoriaux et de déclarations de responsables politiques ayant eu recours à la figure de Goebbels pour analyser ou critiquer des méthodes de communication.

Prochains matchs
RMA

RMA

LaLiga

18 oct. 2026

SEV

SEV

Dans le cadre de sa réponse, Tebas a déclaré : « Quelle coïncidence que Mourinho et vous sortiez en même temps pour parler d'excuses, n'est-ce pas ? Cela doit relever d'une télépathie extraordinaire. »

Il convient de rappeler que Tebas a supprimé la publication un peu plus d'une heure après l'avoir diffusée sur son compte du réseau « X ».

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google