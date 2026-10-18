Javier Tebas, le président de la Liga, a de nouveau pris sa défense à la suite de la polémique déclenchée par sa comparaison entre les méthodes de communication de la chaîne de télévision du Real Madrid et les méthodes de propagande employées par Joseph Goebbels, le ministre nazi de la Propagande.

Tebas a répondu à José Manuel Rodríguez Uribes, le président du Conseil supérieur des sports en Espagne, qui lui avait demandé de revenir sur ses propos et de présenter ses excuses au Real Madrid.

Dans une nouvelle publication sur la plateforme X, Tebas a insisté sur le fait que sa comparaison se limitait aux méthodes de propagande et ne concernait ni l'idéologie nazie ni les supporters du Real Madrid.

Pour étayer sa position, il a rassemblé des exemples d'articles de presse, d'éditoriaux et de déclarations de responsables politiques ayant eu recours à la figure de Goebbels pour analyser ou critiquer des méthodes de communication.

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Dans le cadre de sa réponse, Tebas a déclaré : « Quelle coïncidence que Mourinho et vous sortiez en même temps pour parler d'excuses, n'est-ce pas ? Cela doit relever d'une télépathie extraordinaire. »

Il convient de rappeler que Tebas a supprimé la publication un peu plus d'une heure après l'avoir diffusée sur son compte du réseau « X ».