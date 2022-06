"Pourquoi aurais-je acheté Bakayoko ?" - Gattuso tente de se défendre des accusations de racisme

L'ancien international italien a été pointé du doigt et accusé de racisme ces derniers jours pour des propos controversés.

Gennaro Gattuso est dans la tourmente. Tout proche de retrouver un banc selon la presse espagnole, qui l'annonce comme le successeur de José Bordalas à Valence un an après son départ de la Fiorentina, l'Italien fait face à un mouvement de rejet.

Des propos polémiques tenus en 2008 et 2013

Miguel Zorio, ancien dirigeant de Valence s'est en effet opposé à la venue du technicien en Espagne, en raison d'anciens propos controversés de l'intéressé.

"Les noces entre homosexuels, je ne suis pas d’accord. Pour moi, c’est entre un homme et une femme. Oui, cela me scandalise, parce que je crois en la famille. Mais bon, on est en 2008, et chacun fait ce qu’il veut", avait-il en effet lancé voilà quatorze ans.

Une autre sortie de l'ancien international fait également polémique : "Moi les femmes dans le foot, elles ne me vont pas. Je suis désolé mais c’est comme ça", avait-il affirmé cinq ans plus tard, après la nomination de Barbara Berlusconi au sein de l'équipe dirigeante de l'AC Milan.

"Mon histoire parle pour moi"

Dans une interview accordée à la Gazetta dello Sport, Gattuso essaie aujourd'hui de se défendre, repoussant les accusations d'homophobie, sexisme ou racisme.

"Mon histoire parle pour moi. Suis-je raciste ? Homophobe ? Xénophobe ? Machiste ? Mais sommes-nous fous ? C’est le moment de se calmer", a-t-il lancé.

"Commençons par expliquer : la phrase sur les femmes, prononcée au moment de l’arrivée de Barbara Berlusconi dans le football, était pour défendre le travail d’Adriano Galliani, qui avait été mis à l’écart. Moi raciste ? Alors pourquoi aurais-je acheté [Tiémoué] Bakayoko quand j'étais à Naples ? Je n'ai jamais rien eu contre les joueurs noirs, beaucoup d'entre eux ont été mes coéquipiers et sont mes amis.

L'article continue ci-dessous

"Que savent de moi ces personnes qui parlent de racisme, qui se cachent derrière un clavier ou un surnom ? Je viens d'une petite ville de Calabre, Corigliano Calabro. J’ai joué en Ecosse, aux Glasgow Rangers : savez-vous ce que cela peut signifier pour un 'sudiste' d'être en dehors de l'Italie et de montrer à tout le monde qu'il peut s'en sortir ?

"J'ai construit ma carrière à force de travail, d'engagement, de sueur. Personne ne m'a rien donné. Et je ne permettrai plus à personne, avec ces terribles accusations, d'entraver mon travail."

Le technicien a reçu le soutien de l'ancien monégasque, qui a publié un message sur Instagram : "Ce gars est raciste ? Les gens deviennent fous. Forza Mister."