Pourquoi Arsenal aurait dû obtenir un penalty contre Hull malgré la position de hors-jeu de Kai Havertz

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Arsenal s’est vu refuser un penalty contre Hull City samedi, après que la VAR a jugé Kai Havertz hors-jeu avant qu’il ne soit mis à terre par Nobel Mendy. Les supporters locaux ont brièvement célébré la décision lorsque l’arbitre Farai Hallam a d’abord signalé la faute, mais c’est finalement Hull qui a obtenu un coup franc. Mikel Arteta était furieux au bord du terrain pendant une première mi-temps tendue à l’Emirates Stadium.

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Arsenal privé d’un penalty après un long examen de la VAR face à Hull

Arsenal a dominé une grande partie de la première période et a cru pouvoir marquer sur penalty lorsque Havertz est tombé dans la surface à la suite d’une intervention de Mendy. Le jeu s’est poursuivi, mais la VAR a examiné l’incident pendant plusieurs minutes avant de conseiller à Hallam de consulter l’écran au bord du terrain.

La VAR a indiqué à l’arbitre que Mendy avait clairement retenu le maillot de l’attaquant, mais que Havertz se trouvait alors en position de hors-jeu. La faute ne pouvait donc pas être sifflée.

La joie vire à la colère à l’Emirates, Arteta interpelle les arbitres

Lorsque Hallam a annoncé sa décision, il a d’abord évoqué la faute du défenseur central de Hull. Les supporters d’Arsenal ont alors applaudi, croyant que le penalty allait être accordé. Leur joie s’est muée en déception en un instant quand l’arbitre a expliqué que Hull bénéficierait finalement d’un coup franc pour hors-jeu.

Dans un communiqué, la Premier League a indiqué : « La VAR a recommandé à l’arbitre de revoir les images sur le terrain en vue d’un éventuel penalty pour Arsenal à la suite d’une intervention de Mendy sur Havertz, mais elle a déterminé que Havertz se trouvait en position de hors-jeu au début de l’action. » La décision a provoqué la colère des joueurs d’Arsenal et de son banc. Arteta a eu des mots durs avec le quatrième arbitre avant que les équipes ne regagnent les vestiaires sur un score nul et vierge.

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Pourquoi la VAR s’est trompée sur le hors-jeu de Havertz

Il est rapidement apparu que le règlement donnait raison à Arsenal. Dale Johnson, correspondant de BBC Sport chargé des questions de football, a déclaré : « C’est une intervention très controversée de la VAR à l’Emirates. Un joueur en position de hors-jeu ne devient actif que lorsqu’il commet une infraction de hors-jeu. Kai Havertz doit “tenter de jouer le ballon ou disputer le ballon à un adversaire”. Dans le cas contraire, le tirage de maillot de Nobel Mendy prime. La faute intervient avant toute infraction de hors-jeu. »

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« Havertz n’a pas commis d’infraction de hors-jeu et Arsenal aurait dû obtenir un penalty malgré sa position de hors-jeu. Nous avons vu un cas semblable il y a deux saisons entre Newcastle et Bournemouth. Fabian Schar était légèrement en position de hors-jeu, mais il a été retenu alors qu’il s’élançait vers un ballon envoyé sur coup franc. Un penalty a été accordé après examen de la VAR. »

Quelle suite pour Arsenal en seconde période face à Hull ?

Cette décision laisse les champions en titre avec un fort sentiment d’injustice à la mi-temps.

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L’équipe d’Arteta doit désormais transformer cette frustration en but après la reprise. Si celui-ci ne vient pas, les questions adressées aux arbitres se feront de plus en plus pressantes.