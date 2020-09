Pourquoi Aouar est la réponse aux problèmes d'Arsenal au milieu de terrain

Arteta est prêt à donner au Français les clés de son milieu de terrain et si un accord est trouvé, cela pourrait changer la donne pour les Gunners.

Depuis une vingtaine d'années, le n°8 détient un statut particulier à . Depuis que Juninho a enfilé le maillot de l'Olympique Lyonnais et les a menés à un record de sept titres successifs en , il est un chiffre vénéré parmi chez les fans des Gones. Le Brésilien, considéré comme l'un des plus grands tireurs de coups francs que le football ait jamais connus, tire désormais les ficelles dans les coulisses du Groupama Stadium et devrait présider une semaine fondamentale sur le marché des transferts.

Parmi les accords qui attendent d'être conclus, il y a la vente du héros local, Houssem Aouar, un milieu de terrain de 22 ans qui admirait tellement la star née à Recife qu'il a choisi d'hériter de son numéro lorsqu'il s'est installé dans l'équipe première. Juninho n'était pas le n°8 traditionnel - plus un meneur de jeu gracieux qu'un lien avec la ligne d'attaque - mais Aouar est mieux adapté aux exigences habituelles et polyvalentes de ce rôle.

À Lyon, cependant, la polyvalence d'Aouar s'est avérée autant une bénédiction qu'une malédiction. Disposé à jouer n'importe où au centre ou à gauche du terrain sans faire la moue, il a parfois sacrifié sa situation personnelle pour celle de l'équipe. Sa capacité à jouer plus en profondeur qu'un créateur typique a poussé Lyon à l'utiliser dans un système qui a freiné son instinct d'attaquant naturel, le limitant à trois buts et trois passes décisives en 25 apparitions en la saison dernière.

De telles statistiques reflètent mal mais injustement un joueur de 22 ans si doué techniquement qu'il a été salué par l'entraîneur de , Pep Guardiola, comme un joueur «incroyable». En effet, Manchester City n'est que l'un des nombreux clubs liés à Aouar depuis sa première percée en équipe première à Lyon en 2017 alors qu'il n'était encore qu'un jeune adolescent avant de devenir rapidement un élément clé du onze de départ grâce à sa nature gracieuse avec le ballon, sa vision de jeu, sa qualité de passe et sa capacité à dribbler dans des espaces restreints.

C'est avec raison que , , le , la et le ont tous été associés au joueur à un moment ou à un autre, mais alors que la course pour le signer touche à sa fin, c'est qui mène la course Lyon a déjà répondu à l'intérêt des Gunners, que le président Jean-Michel Aulas a carrément qualifié d'offre «timide» des Gunners, et a déclaré que le club de Ligue 1 attendait plus de 40 millions d'euros pour libérer son milieu de terrain.

Étant donné que Lucas Paqueta est déjà en route en provenance de l' , il semble qu'Aouar, dont le contrat est en vigueur en 2023, se verra accorder le bon de sortie dont il a besoin, l'Emirates Stadium étant toujours la destination la plus probable. Et c'est à Arsenal que réside la plus grande marge pour libérer son énorme potentiel. Mikel Arteta prévoit de l'utiliser dans une formation 4-3-3 dans un rôle central, où Arsenal réclame un joueur capable d'opérer confortablement entre les lignes de milieu de terrain et d'attaque. Cela offrirait également à Aouar l'opportunité de jouer dans un système et une position adaptés à son jeu.

Aouar, qui s'est vu refuser une première sélection en équipe de plus tôt ce mois-ci lorsqu'il a contracté Coivd-19, a également déjà montré sa capacité à briller lors des grandes occasions, en marquant un but et en délivrant six passes décisives en seulement huit matchs de , alors que l'OL a réalisé un parcours imprévu jusqu'aux demi-finales la saison dernière. Lyon, dans son ensemble, était mieux à même de jouer un football de contre-attaque qu'un football de possession capable de briser les défenses compactes, mais au moment où ils ont pris une décision décisive pour remédier à ce problème en signant Bruno Guimaraes l'hiver dernier, la crise du coronavirus, qui a provoqué l'arrêt de la saison de Ligue 1 à avorter la mutation du jeu de l'OL.

"Quand Houssem joue comme un deuxième attaquant, vous le perdez au milieu de terrain", expliquait Juninho en février. "Nous devons trouver un équilibre et Bruno peut nous le donner". Ils étaient sur le terrain ensemble pendant seulement 445 minutes la saison dernière, mais pendant ce temps, Aouar a offert quatre passes décisives et un but - une action décisive toutes les 89 minutes par rapport à son chiffre global de la saison qui est de 171 minutes.

C'est d'autant plus impressionnant que parmi ces rencontres figuraient une victoire 1-0 sur la Juventus, une victoire 3-1 contre Manchester City et une défaite 3-0 en demi-finale de la Ligue des champions contre le dans laquelle l'équipe de Rudi Garcia a inquiété le champion d'Europe, plus que le score final ne le laisse entendre. La preuve est claire : avec la liberté d'attaquer, Aouar prospérera dans le football mondial.

Arsenal est prêt à lui donner cette liberté et s'ils peuvent trouver un moyen de trouver un accord avec l'Olympique Lyonnais, cela promet d'être le début d'une relation spéciale. Le n°8 bien-aimé de Lyon pourrait devenir tout aussi adoré à Arsenal et marcher dans les pas de nombreux français ayant marqué l'histoire des Gunners.