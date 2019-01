Pour Xavi, Joshua Kimmich serait le joueur "idéal" pour renforcer le FC Barcelone

Interrogé par Bild, l'ancien milieu de terrain des Blaugrana a expliqué que l'international allemand avait le profil idéal pour le club catalan.

Alors que les rumeurs concernant les arrivées de Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam) et Adrien Rabiot (PSG) sont régulières du côté de Barcelone, Xavi milite pour un autre joueur du côté des Blaugrana. L'ancien milieu de terrain catalan vote pour Joshua Kimmich, le joueur polyvalent du Bayern Munich capable d'évoluer au poste de latéral droit mais aussi dans l'entrejeu.

Dans un entretien accordé à Bild, Xavi explique que Pep Guardiola avait détecté certaines capacités de l'international allemand lors de son passage en Bavière. "Pep m'a déclaré à l'époque: 'J'ai un joueur dans l'équipe qui peut jouer à n'importe quelle position, mais à toutes les positions !' J'ai demandé qui c'était, il m'a parlé d'un joueur appelé Kimmich dont, honnêtement, je n'avais jamais entendu parler auparavant."

"Il peut vraiment jouer dans n’importe quelle position"

Depuis ce jour, le champion du monde 2010 a coché le nom de Joshua Kimmich parmi les joueurs à suivre. Il espère ainsi le voir rejoindre son club formateur, en raison de son ADN proche du Barça. "Joshua est le présent et l'avenir du Bayern et de l'équipe nationale allemande. Et il peut vraiment jouer dans n’importe quelle position. Ce serait le joueur idéal pour le FC Barcelone !"

Xavi garde un attachement particulier au Barça et espère que le recrutement sera cohérent avec l'esprit de son club. "Dans ma carrière, j'ai toujours gardé les yeux ouverts pour trouver des joueurs qui conviendraient bien au Barca. Comme auparavant, Philipp Lahm pouvait jouer sans problème à Barcelone avec Joshua Kimmich, cela irait bien." Un message flatteur pour le joueur sous contrat jusqu'en 2023 avec la formation munichoise.