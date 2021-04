Pour Van der Vaart, l'avenir de Kane doit s'écrire loin de l'Espagne

L'ancien joueur des Spurs estime que s'acclimater à la Liga n'est jamais une mince affaire pour un Anglais.

Harry Kane a été averti de ne pas rejoindre le Real Madrid au détriment de Manchester United par l'ex-star de Tottenham, Rafael van der Vaart. Madrid et United seraient en concurrence pour tenter d'attirer l'Anglais cet été, qui est pressenti pour quitter les Spurs au terme de l'exercice en cours afin de réaliser ses ambitions de trophée.

Rafael Van der Vaart pense que le joueur de 27 ans serait mieux à Old Trafford qu'au Santiago Bernabeu, après avoir vu un certain nombre de joueurs anglais lutter pour s'acclimater au jeu en Espagne. "Il est désormais le meilleur attaquant après Lewandowski, et c'est l'homme de Tottenham", a déclaré l'ancien milieu de terrain à Ziggo Sport.

Quitter l'Angleterre pour l'Espagne, pas toujours facile...

"Cela peut sembler fou, mais vous diriez presque d'aller à Manchester United ou quelque chose comme ça, de rester en Angleterre. Habituellement, ce n'est pas un tel succès lorsqu'un joueur anglais se rend à Madrid", a ensuite ajouté l'ancien de la Maison Blanche, qui conseille donc à la star des Spurs de ne pas prendre de risques cet été.

Steve McManaman a été la première star anglaise à rejoindre le Bernabeu depuis la Premier League, quittant Liverpool pour le Real en 1999. David Beckham, lui, est arrivé dans la capitale espagnole en provenance de Manchester United peu avant le départ de McManaman, les géants de la Liga investissant 37 millions d'euros.

Michael Owen a suivi en 2014 après avoir également décidé de quitter Liverpool. Beckham et Owen n'ont réussi à remporter qu'un seul titre de la Liga pendant leur séjour à Madrid et rien ne dit que Kane serait en mesure de faire mieux, alors que le Real Madrid se prépare à une reconstruction conséquente lors des prochaines saisons.

Lorsqu'on lui a demandé s'il devait quitter les Spurs pour pouvoir remporter des titres, le capitaine des Three Lions a déclaré aux journalistes : "Je pense que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre pour le moment. J'essaie de rester en dehors de cette spéculation autant que possible. Je suis entièrement concentré sur le travail sur le terrain d'ici la fin de l'été, puis nous verrons où nous allons". En d'autres mots, la porte est potentiellement ouverte, mais Harry Kane n'entend pas se précipiter.