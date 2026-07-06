Pour un montant record, le FC Barcelone officialise l’arrivée du « nouveau Pedri »

Le FC Barcelone a officialisé ce lundi la signature de l’ailier gauche prometteur Johnny Hernández Jones, formé à Tenerife, qui endosse désormais le maillot « Blaugrana » dans le cadre d’un transfert marquant le retour des Catalans sur le marché des jeunes talents canariens.

Selon le quotidien espagnol Marca, les discussions entre les deux clubs ont progressé rapidement ces derniers jours, grâce à l’excellente relation entre Raiko García, principal actionnaire du club canarien, et Joan Laporta, président du FC Barcelone, qui a joué un rôle décisif dans la conclusion de ce transfert.

Le club catalan versera un montant forfaitaire de 500 000 euros pour le joueur, tandis que Tenerife conservera 25 % du produit de toute revente future, selon le journal local « Cobi Tenerife ».

Le contrat comprend par ailleurs des bonus liés aux performances, qui pourraient faire grimper le chiffrage global de l’opération et inciter le joueur à donner le meilleur de lui-même.

Les excellentes relations entre les deux clubs devraient faciliter d’autres échanges cet été, notamment avec le retour de l’Espanyol en deuxième division et sa recherche de joueurs fiables pour le projet de son entraîneur Álvaro Serviera, ce qui pourrait ouvrir la voie à un prêt de certains talents de « La Masia » au stade Heliodoro Rodríguez López afin qu’ils acquièrent de l’expérience.

Cette stratégie rappelle la filière historique du Barça aux Canaries : Pedro Rodríguez Ledesma avait brillé sous Pep Guardiola, tandis que Pedri González, natif de l’archipel, s’est imposé comme l’un des piliers du milieu blaugrana.

Cette saison, le jeune homme de 17 ans a connu une ascension fulgurante : en deux mois seulement, il a franchi les échelons, passant du centre de formation à l’équipe « B » de Tenerife, en deuxième division espagnole, avant d’être titularisé avec l’équipe première lors de la finale de première division sous la houlette de Servira.

Le profil d’Hernández colle parfaitement à la philosophie du FC Barcelone : ailier gauche capable de percuter depuis l’intérieur vers le côté droit, il se distingue par un dribble efficace, une grande vivacité d’esprit dans ses courses et une précision de frappe rare pour son âge, autant d’atouts qui en font une promesse pour l’avenir du club catalan.