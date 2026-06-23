Le Real Madrid a remporté la bataille européenne pour recruter la jeune attaquante suédoise Felicia Schröder, 19 ans, en activité à Häcken. Le club merengue a raflé la mise en portant son offre à 1,5 million d’euros, devançant légèrement celle de Chelsea, fixée à 1,4 million d’euros. Ce montant historique en fait le transfert le plus cher de l’histoire du football féminin.

Selon le quotidien espagnol AS, le transfert est déjà acté et ne devrait plus tarder à être officialisé. Des sources suédoises confirment même que l’accord est bouclé. Une victoire stratégique pour le club madrilène, qui a distancé plusieurs poids lourds européens lors de ce mercato estival.

Un talent exceptionnel

Née à Björkö en 2007, elle est déjà considérée comme l’un des plus grands talents du football féminin mondial. Malgré son jeune âge, ses statistiques parlent pour elle et attestent d’un niveau de performance rare.

Passée par l’équipe réserve de Häcken en 2023, elle a fait ses débuts en Allsvenskan à 16 ans et a immédiatement ouvert son compteur buts, devenant la plus jeune joueuse de l’histoire du championnat à marquer lors de sa première apparition.

Une progression fulgurante

L’attaquante suédoise a poursuivi son ascension fulgurante : elle a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive en 15 matchs en 2023, puis 12 buts et une passe décisive en 24 matchs en 2024, avant que son talent n’explose véritablement en 2025 : elle a inscrit 30 buts en 26 matchs de championnat, auxquels s’ajoutent 18 buts en 15 matchs de coupe sur trois saisons.

Sur la scène européenne, elle compte 23 matchs, dont 3 buts en 14 rencontres de Ligue des champions et 8 buts en 6 matchs de Ligue Europa, un bilan qui lui vaut de remporter le titre et le Soulier d’or à peine majeure.

Une carrière internationale prometteuse

La Suède l’a alignée dans toutes les catégories d’âge : deux buts en sept matchs avec les moins de 17 ans, six buts en six matchs avec les moins de 19 ans, puis onze matchs et deux passes décisives avec l’équipe A, un parcours international prometteur qui atteste de son talent exceptionnel.

Un duo offensif prometteur avec Caicedo

Le Real Madrid souhaite élever son attaque féminine d’un cran, et Schröder, dont le sens du but affûté et les mouvements intelligents dans la surface font la différence, forme ainsi le choix idéal pour constituer, aux côtés de la Colombienne Linda Caicedo, un duo offensif redoutable capable de propulser l’attaque madrilène vers de nouveaux sommets, dans le cadre d’un transfert déjà présenté comme le plus marquant de l’histoire de la section féminine du club royal.