Pour un montant de 5 millions de livres sterling, un club anglais est en négociations avancées avec Al-Ahly pour s’attacher les services d’Imam Ashour

Le club anglais d’Ipswich Town s’est officiellement invité dans la course au recrutement d’Imam Ashour, le milieu de terrain vedette de l’équipe nationale égyptienne et du Al-Ahly, lors du mercato estival en cours.

Selon le journaliste Hani Hatout, qui s’est exprimé samedi soir sur la chaîne « Modern », les discussions ont officiellement commencé entre les dirigeants anglais et le club du Caire pour recruter le meneur de jeu des Pharaons.

Selon lui, l’émissaire du club anglais aurait déposé une première offre de 5 millions de livres sterling (environ 333 millions de livres égyptiennes) pour s’attacher les services du milieu de terrain, auteur d’une Coupe du monde 2026 remarquée.

Ashour a ouvert le compteur buts des Pharaons face à la Belgique, avant de récidiver contre l’Australie en seizièmes de finale. Il a également brillé lors du huitième face à l’Argentine, avant de céder sa place à la mi-temps en raison d’une blessure.

Promu en Premier League, Ipswich Town s’apprête à disputer l’exercice 2026-2027 parmi l’élite, même si son histoire est marquée par des retours rapides en deuxième division.

La concurrence européenne est toutefois vive : le Celtic Glasgow et West Ham United suivent aussi le joueur, contraignant Al-Ahly à une décision stratégique sur l’avenir de son milieu de terrain.