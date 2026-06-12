Al-Ahly a entamé ses recherches pour trouver un successeur au milieu de terrain ivoirien Franck Kessié, dont le départ est attendu lors du prochain mercato estival.

Son contrat prenant fin en juin, plusieurs clubs italiens s’intéressent déjà à lui.

Selon le quotidien saoudien Al-Youm, l’entraîneur allemand Matthias Jaissle verrait en Kévin Turam, le milieu français de la Juventus, le profil idéal pour remplacer Kessié la saison prochaine.

Selon ces sources, la formation transalpine ne s’opposerait pas à un départ du milieu de terrain lors du prochain mercato estival, à condition de recevoir 45 millions d’euros.

Les Rouge et Blanc espèrent toutefois obtenir un coup de pouce supplémentaire de la commission de recrutement de la Ligue Roshen pour finaliser officiellement l’arrivée du milieu de terrain tricolore.

Âgé de 25 ans, il a brillé la saison passée sous le maillot des « Bianconeri », prenant part à 45 rencontres toutes compétitions confondues et compilant 4 buts et 5 passes décisives.

Si le transfert se concrétise, Toram sera le deuxième Français de l’effectif, et le deuxième milieu de terrain après Enzo Millot, arrivé l’été dernier en provenance de Stuttgart.