Pour Trezeguet, Mbappé coure tout droit vers le Ballon d'Or

David Trezeguet, co-meilleur buteur français sur une seule édition de la C1 (8) avec Ben Yedder (2017-2018) et Mbappé évoqué le Bondynois.

Dans les pages du Parisien, l'ancien attaquant français mythique David Trezeguet a évoqué le cas Kylian Mbappé, impressionnant cette saison en Ligue des champions avec le PSG.

L'ancien international tricolore se dit d'ailleurs bluffé par les capacités du kid de Bondy.

"Je connais ses qualités de vitesse, ses incroyables capacités physiques et techniques, mais je l’avoue, il m’épate toujours. Les grands matchs appartiennent aux grands joueurs. Ce n’est pas une phrase anodine. Kylian en a fait, une fois de plus, l’éclatante démonstration. C’est la marque des grands", analyse ainsi Trezeguet.

Bayern-PSG: «Mbappé est sur le bon chemin pour le Ballon d’or», estime David Trezeguet

➡️ https://t.co/dwBDBhR1Oh pic.twitter.com/wDAlWaitJb — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) April 8, 2021

"Il est davantage motivé par ces rencontres de très haut niveau. Ça se sent. On avait déjà pu s’en apercevoir à Barcelone. Il dégage une impression de facilité. Il est fort dans son corps et dans sa tête. Quand il est attendu, il répond présent. C’est parfois un peu moins évident en Ligue 1, même si ses statistiques parlent aussi pour lui (NDLR : 20 buts en 26 matchs)."

L'article continue ci-dessous

Trezeguet estime en outre que Kylian Mbappé est sur la bonne voie pour remporter le trophée individuel suprême : "MLbappé Ballon d'Or ? Il est sur le bon chemin en tout cas. Il s’affirme comme le légitime successeur de Messi ou de Ronaldo. Il est le mieux placé pour prendre leur place."

L'ancinne star de la Juve n'a forcément pas pu échapper à la fameuse comapraison Mbappé-Haaland.

"Ils sont différents au niveau physique, mais se rejoignent par le talent. Au niveau mental, ce sont tous les deux des gagnants. Haaland brille avec une équipe moins armée que Paris. Ces deux joueurs incarnent le présent et l’avenir. On n’a pas fini de parler d’eux. Après, Kylian a déjà réalisé plus de choses, ça tient de son âge (NDLR : le Français a 19 mois de plus que le Norvégien), mais aussi de sa nationalité. Il est champion du monde. La Norvège, avec tout le respect que j’ai pour cette nation, n’est pas du niveau des Bleus."