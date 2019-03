Pour Thomas Tuchel, Kylian Mbappé, plus proche du Brésilien Ronaldo que de Messi, "peut devenir le meilleur buteur au monde"

Buteur avec une régularité affolante depuis qu'il a été repositionné dans l'axe, Kylian Mbappé ne cesse d'enchanter les observateurs. L'attaquant international français progresse à une vitesse comparable à ses rushs, empile les titres et marque les esprits depuis deux ans, à tel point que les anciennes gloires du monde entier soulignent les prouesses du prodige français.

Rio Ferdinand, légende de Manchester United, n'a jamais caché son affection pour le champion du monde français. L'ancien défenseur international anglais rivalise d'imagination pour encenser l'attaquant parisien, auteur de 24 buts en 21 matches de Ligue 1 cette saison. C'est donc de façon assez attendue que Ferdinand a abordé le cas du Français dans un entretien avec Thomas Tuchel, qui sera diffusé sur la chaîne anglaise BT Sport, dont il est un des consultants vedettes.

"Qu'est-ce que ça fait d'entraîner Kylian Mbappé ?", a-t-il ainsi lancé au technicien allemand. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a alors expliqué comment il percevait la personnalité et les qualités singulières du champion français.

"Il est affamé. Il a une grande personnalité pour ses 20 ans", a-t-il clamé, avant de certifier qu'il n'est "pas toujours facile" de diriger un joueur de cet envergure qui "(le) challenge tout le temps", mais qui est aussi "très gentil".

"Il a cette volonté de devenir un joueur à part dans l'histoire", a continué l'ancien coach du Borussia Dortmund. Pour l'entraîneur du club francilien, Kylian Mbappé a davantage le profil d'un attaquant pur que celui d'un meneur de jeu. "Pour moi, c'est un buteur. Il n'est pas un Messi, c'est un buteur. Et il peut devenir le meilleur buteur du monde. Il est en route pour ça".

L'article continue ci-dessous

Pour rebondir à cette remarque, Rio Ferdinand a alors dressé la comparaison entre Kylian Mbappé et le Brésilien Ronaldo, assurément par rapport à l'impression visuelle qu'il dégage, cet alliage de vitesse, de technique et de puissance qui faisait de celui qui était surnommé "Il Fenomeno" la référence mondiale de son époque. "Oui, c'est un bon exemple. Je n'y avais pas pensé mais cette comparaison est très bonne, oui".

Pour rappel, le Paris Saint-Germain accueille Manchester United au Parc des Princes, mercredi, pour la seconde manche de son huitième de finale de Ligue des champions. Le club francilien s'est imposé 2-0 à l'aller à Old Trafford, grâce notamment à un but de son numéro 7.

Mbappe at it again, this guy is on 🔥 this season!



I was fortunate to sit down with @PSG_inside manager Thomas Tuchel this week to ask him, how good can this kid be! #UCL #Mbappe pic.twitter.com/pPyu0jKbn6