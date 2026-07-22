Le club saoudien d'Al-Ahli a jeté son dévolu sur une star de l'équipe de France lors de la Coupe du monde, afin de remplacer son compatriote Enzo Millot la saison prochaine.

Des rapports de presse avaient confirmé que le Portugais Rui Pedro, directeur sportif d'Al-Ahli, avait décidé d'écarter Millot de ses plans pour la saison prochaine, et avait entamé la recherche d'un nouveau joueur pour le remplacer.

Le journaliste italien Gianluigi Longari a révélé que le joueur ciblé par Al-Ahli pour succéder à Millot est l'autre Français Manu Koné, milieu de terrain de la Roma.

Koné a fortement attiré l'attention lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où il a disputé 5 matches, dont 4 comme titulaire, mais sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive.

La tâche ne sera pas facile pour Al-Ahli en vue de recruter le joueur de 25 ans, qui suscite l'intérêt de nombreux clubs européens, en tête desquels Arsenal, Manchester United et l'Atlético Madrid.

Selon un tweet de Longari, via son compte officiel sur le site « X », le club saoudien vise un autre milieu de terrain, le Sénégalais Idrissa Gueye, qui a quitté Everton après l'expiration de son contrat à la fin de la saison dernière.

Al-Ahli ne pourra recruter Koné ou Gueye qu'après s'être séparé de Millot lors du mercato estival, ce qui reste difficile étant donné qu'il n'a reçu aucune offre.

Millot avait rejoint Al-Ahli lors du dernier mercato estival, en provenance du club allemand de Stuttgart, et il avait entamé la saison de manière très solide, avant que son niveau ne baisse ces derniers temps.

À noter que le milieu de terrain français a disputé 40 matches avec Al-Ahli dans les différentes compétitions la saison dernière, au cours desquels il a réussi à marquer 9 buts et à délivrer 7 passes décisives.