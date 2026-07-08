Luka Modrić, milieu de terrain de l’AC Milan et ex-entraîneur d’Al-Ittihad, est en pole position pour prendre les rênes de l’équipe nationale croate dans les prochains mois. Il succéderait ainsi à Zlatko Dalić.

La Fédération croate de football a officialisé ce mercredi le départ de Dalić après près de neuf ans à la tête de la sélection.

Selon le journal britannique The Telegraph, le technicien croate Slaven Bilić serait en pole position pour prendre la relève, quatorze ans après avoir quitté ce poste.

Bilic a déjà dirigé la sélection croate de 2006 à 2012, puis plusieurs clubs, notamment Al-Ittihad entre 2018 et 2019, avant de rejoindre Al-Fateh en 2023 puis en 2024. Il a également dirigé West Ham, West Bromwich Albion, Watford et Beşiktaş, et se trouve actuellement sans club.

Selon le quotidien britannique, son retour au poste serait particulièrement positif pour le milieu de terrain Luka Modrić, puisque c’est Bilic qui l’avait sélectionné pour la première fois avec les Vatreni lors de l’Euro 2008.

Selon le quotidien britannique, cette nomination pourrait inciter Modrić à repousser sa retraite internationale après la Coupe du monde 2026 et à rester en sélection jusqu’à l’Euro 2028.

Rappelons que la sélection croate reprendra la compétition en septembre prochain, lorsqu’elle affrontera la République tchèque lors de la première journée du groupe 3 de la Ligue des nations 2027, qui comprend également l’Espagne et l’Angleterre.