L’AZ a remporté son premier match d’Eredivisie de la saison. Au stade AFAS, le remplaçant Calvin Stengs a été le grand artisan du succès face à l’ADO La Haye. Le milieu de terrain, récemment revenu à Alkmaar, a délivré l’avant-dernière passe sur le 1-0 avant de sceller lui-même le score final : 2-0.

L’ADO retrouvait l’Eredivisie après cinq ans et a débuté avec beaucoup de bravoure, ce qui a rapidement créé du danger par l’intermédiaire d’Evan Rottier dès la première minute. Sa tentative est passée de peu à côté. Pendant ce temps, l’AZ semblait encore avoir besoin d’un peu de temps pour trouver son rythme.

Petit à petit, l’équipe à domicile est mieux entrée dans son match et cela a semblé déboucher sur le 1-0, quand Elijah Dijkstra a fait mouche après un crochet. Le but a toutefois été refusé en raison d’une faute de Mexx Meerdink juste avant que les célébrations n’éclatent.

Après ce but refusé, l’AZ n’est longtemps pas parvenu à se créer de grosses occasions. L’ADO a réussi sa mission et a rejoint la pause sans encaisser de but. Juste après la mi-temps, l’entraîneur de l’AZ Leeroy Echteld a fait entrer Stengs et Troy Parrott.

Quelques minutes après l’entrée de Stengs et Parrott, à la 57e minute, l’AZ a finalement trouvé la faille. Parrott a été lancé en profondeur sur une passe de Stengs, a centré vers Daal et l’a vu conclure du plat du pied droit : 1-0.

Environ cinq minutes plus tard, le 2-0 est aussi tombé. Kees Smit a élégamment évité son adversaire avant de servir Daal, qui a temporisé puis parfaitement lancé Smit dans sa course. Le milieu de terrain a adressé un centre tendu et Stengs a poussé le ballon au fond : 2-0.

Le match était alors pratiquement plié. L’ADO a trop peu montré sur le plan offensif pour pouvoir encore sérieusement penser à un résultat. Le tenant de la Coupe, l’AZ, reste ainsi sur son nuage, après avoir déjà battu le PSV 0-4 la semaine dernière dans le cadre du Johan Cruyff Schaal.



