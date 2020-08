Pour son directeur sportif, Leipzig doit "apprendre de cette aventure"

Le directeur sportif de l'équipe éliminée par le PSG en demi-finale de la C1 mardi soir (3-0), a livré un discours optimiste, tourné vers l'avenir.

Après avoir éliminé et l'Atlético de Madrid, le RB Leipzig s'est lourdement incliné face au Paris Saint-Germain (3-0) mardi soir, en demi-finale de la Ligue des Champions. Dépassés par le talent collectif et individuel des Parisiens, les Allemands n'ont pas existé dans ce rendez-vous historique pour le club.

"Aujourd'hui nous avons accumulé beaucoup d'expérience"

En fin de rencontre, le directeur sportif du club allemand, Markus Krösche, regrettait cette élimination, mais reconnaissait que celle-ci était logique, face à une équipe du PSG tout simplement au-dessus. "Nous pouvons être satisfaits de notre parcours en Ligue des Champions cette saison, je suis très fier de l'équipe, mais ce soir Paris a été simplement plus fort. Nous n'avons jamais vraiment trouvé notre rythme, Paris s'est mieux adapté tactiquement, ils ont très bien joué, ils ont fait très peu d'erreurs et nous en avons fait quelques-unes", a d'abord analysé l'Allemand, pour Sky Sports . Néanmoins, il a aussi rappelé que le projet de Leipzig se veut en développement.

"C'est un processus, nous devons apprendre de cette aventure. Mais nous avons prouvé que nous pouvons être compétitifs au plus haut niveau. Aujourd'hui nous avons accumulé beaucoup d'expérience", a ensuite indiqué le dirigeant du RBL. Aborder l'avenir avec positivité et optimisme à la suite d'une déroute en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est bien la preuve que ce club travaille avec sérénité et application. Si cela n'a pas payé cette saison, Leipzig est une équipe sur la bonne voie.