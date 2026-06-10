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Senegal 2026Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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Pour seulement la troisième fois de son histoire, l’Arabie saoudite s’offre le luxe d’infliger au Sénégal une défaite historique

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Nouveau revers pour l'équipe nationale africaine

La sélection sénégalaise n’a pas réussi à s’imposer, mercredi à l’aube (heure de Greenwich), au Toyota Field de San Antonio (États-Unis). Les Lions ont été contraints au match nul (0-0) par leur homologue saoudienne, lors d’une rencontre amicale inscrite dans la préparation des deux équipes pour la Coupe du monde 2026.

Les Lions de la Teranga s’étaient auparavant inclinés 3-2 face aux États-Unis lors d’un autre match amical.

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Pour la troisième fois de son histoire, après 1994 (deux nuls) et 2000 (deux nuls), le Sénégal reste donc sans victoire lors de ses deux derniers matchs avant une grande compétition (Coupe d’Afrique des nations ou Coupe du monde). Dans ces deux précédents cas, le Sénégal se préparait à aborder la CAN, selon le site français « Stats foot ».

Ce nouveau partage constitue par ailleurs la première série de deux matchs sans victoire pour les Lions sous la direction de Pape Thiaw.

Les Lions de la Teranga entameront le premier tour de la Coupe du monde dans le groupe I, aux côtés de la France, de la Norvège et de l’Irak.

L’Arabie saoudite, de son côté, figure dansle groupe H en compagnie de l’Espagne, du Cap-Vert et de l’Uruguay.

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