Chelsea s’est qualifié jeudi soir pour le tour suivant de l’EFL Cup. En seizièmes de finale, l’équipe du manager Xabi Alonso s’est imposée 2-0 à Stamford Bridge face au club de League One de Luton Town. Danny Welbeck a immédiatement joué un rôle important avec son premier but pour le club.

Chelsea s’est présenté avec un onze de départ solide. Ainsi, la ligne derrière l’attaquant Welbeck était composée d’Estêvão, Cole Palmer et Morgan Rogers. Les deux Néerlandais, Emmanuel Emegha et Jorrel Hato, ont commencé sur le banc. Hato est entré en jeu au milieu de la seconde période.

Chelsea a logiquement dominé les débats dans son propre stade et s’est aussi créé les occasions nécessaires. Le gardien de Luton, Josh Keeley, a toutefois réalisé plusieurs beaux arrêts.

Palmer, Estêvão et ont notamment échoué à battre le portier irlandais par leurs tentatives. La frustration montait chez Chelsea, pour le plus grand plaisir des supporters de Luton ayant fait le déplacement.

Cinq minutes après la pause, le but tant attendu est finalement tombé. Le nouveau venu Pep Chavarría (Rayo Vallecano) a délivré une délicieuse transversale vers Estêvão, qui a remis pour Malo Gusto. Le Français a déposé son centre sur la tête de Welbeck, dont la reprise de la tête a fini au fond des filets : 1-0.

Chelsea a encore davantage pris le contrôle du match et a mis fin à tous les doutes à dix minutes du terme. Estêvão s’est défait de son adversaire direct grâce à un beau ciseau et a marqué avec l’aide du joueur de Luton Hakeem Odoffin : 2-0.

Chelsea peut désormais se tourner vers dimanche, avec la réception de Brighton & Hove Albion. Luton aura, ce même après-midi, un déplacement deux divisions plus bas sur la pelouse de Mansfield Town.