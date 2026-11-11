Pour sauver ce qui peut encore l'être : Manchester United vise un transfert surprise en provenance du Bayern Munich

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Manchester United étudie l'option de renforcer le staff technique actuel dirigé par Michael Carrick, plutôt que de précipiter son limogeage et de recruter un nouvel entraîneur, alors que la pression s'intensifie sur le technicien anglais en raison du déclin des résultats de l'équipe.

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Selon la British Broadcasting Corporation, la « BBC », Aaron Danks, entraîneur adjoint du Bayern Munich, figure parmi les noms évoqués pour rejoindre le staff technique de Manchester United, afin d'apporter un soutien supplémentaire à Carrick, qu'il connaît déjà pour avoir collaboré avec lui à Middlesbrough.

Danks avait déjà été associé à une éventuelle arrivée à Manchester United l'été dernier, avant de poursuivre son aventure au Bayern Munich au sein du staff technique de l'entraîneur Vincent Kompany.

Mais la possibilité d'un départ du club allemand paraît peu probable pour le moment, puisque le journal allemand « Abendzeitung » a révélé que la direction du Bayern Munich et Kompany ne souhaitent pas se passer de ses services, et que l'entraîneur anglais lui-même n'envisage pas de quitter l'équipe.

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Ces informations surviennent après que Danks a assuré la direction technique du Bayern Munich à titre provisoire ces dernières semaines, en l'absence de Kompany pour raisons de santé, et qu'il est parvenu à conduire l'équipe vers quatre victoires et un match nul en cinq rencontres.

Kompany devrait retrouver le banc de touche lors de la rencontre face à Cologne le 20 novembre, à l'issue de la trêve internationale, Danks reprenant alors son rôle habituel d'adjoint de l'entraîneur belge.

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Manchester United traverse une période difficile sous la direction de Carrick, après être tombé à la dix-huitième place de la Premier League, avec une seule victoire lors de ses dix premiers matches, ce qui a poussé la direction du club à débattre de l'avenir du staff technique.

Carrick avait pris en charge l'équipe à titre provisoire en janvier 2026, avant d'obtenir le poste de manière définitive, après avoir convaincu la direction du club de sa capacité à mener le projet technique, mais les résultats récents ont de nouveau placé son avenir dans la zone de doute.

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Selon les informations, la direction de Manchester United étudie plusieurs scénarios pour l'avenir de l'équipe, parmi lesquels le maintien de Carrick avec un renforcement de son staff technique, plutôt qu'un changement complet à la tête de la direction technique.

Le départ de Florian Zahn après 7 ans au club

Dans le même ordre d'idées, le Bayern Munich a annoncé être parvenu à un accord à l'amiable avec Florian Zahn, responsable du département de prospection et de planification des effectifs des équipes de jeunes du club, pour mettre fin à leur collaboration, après près de sept années passées au sein de la structure du club bavarois.

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Le Bayern Munich a précisé, dans un communiqué officiel, que cette décision est intervenue à l'issue de discussions positives entre les deux parties, Zahn ayant assumé la responsabilité de la prospection des talents et de la planification des effectifs des équipes de jeunes depuis son arrivée à l'académie du club à l'été 2019 en provenance de Chelsea.

Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, a déclaré : « Florian et son équipe ont découvert de nombreux joueurs talentueux au cours des dernières années, qui sont parvenus à accéder au football professionnel ou sont sur le point de franchir ce cap. Nous tenons à le remercier pour son travail et lui souhaitons beaucoup de réussite pour l'avenir. »

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De son côté, Zahn a déclaré : « Le Bayern Munich m'a donné l'opportunité de participer activement à l'attraction et au développement de talents nationaux et internationaux. Avoir bénéficié de cette chance au sein du club, auquel je voue une place particulière dans mon cœur, signifie beaucoup pour moi et me remplit de fierté et de gratitude. »

Il a ajouté : « Après sept années au sein du club, je sens que le moment est venu de poursuivre mon développement personnel et professionnel. »

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Le départ de Zahn s'inscrit dans le cadre de changements plus larges que connaît le secteur de la prospection du Bayern Munich, après que le club a annoncé plus tôt la fin de sa collaboration avec le responsable du département de prospection Nils Schmadtke, qui quittera son poste le 31 janvier 2027.

Zahn avait rejoint l'académie du Bayern Munich en provenance de Chelsea à l'été 2019 et a contribué, durant son passage, à la découverte et au recrutement de plusieurs talents qui sont parvenus à accéder au football professionnel, en plus de la préparation d'autres joueurs en vue de leur montée à des niveaux supérieurs au sein du club.