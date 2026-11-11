Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Pour sauver ce qui peut encore l'être : Manchester United vise un transfert surprise en provenance du Bayern Munich

Suivez GOAL sur Google

Manchester United étudie l'option de renforcer le staff technique actuel dirigé par Michael Carrick, plutôt que de précipiter son limogeage et de recruter un nouvel entraîneur, alors que la pression s'intensifie sur le technicien anglais en raison du déclin des résultats de l'équipe.

Publicité

Selon la British Broadcasting Corporation, la « BBC », Aaron Danks, entraîneur adjoint du Bayern Munich, figure parmi les noms évoqués pour rejoindre le staff technique de Manchester United, afin d'apporter un soutien supplémentaire à Carrick, qu'il connaît déjà pour avoir collaboré avec lui à Middlesbrough.

Danks avait déjà été associé à une éventuelle arrivée à Manchester United l'été dernier, avant de poursuivre son aventure au Bayern Munich au sein du staff technique de l'entraîneur Vincent Kompany.

Mais la possibilité d'un départ du club allemand paraît peu probable pour le moment, puisque le journal allemand « Abendzeitung » a révélé que la direction du Bayern Munich et Kompany ne souhaitent pas se passer de ses services, et que l'entraîneur anglais lui-même n'envisage pas de quitter l'équipe.

À lire aussi

Casillas, furieux, retire ses deux fils du Real Madrid

Publicité
Publicité

Le Barça réplique au transfert du Real Madrid en se tournant vers le joyau de l'Allemagne

Related Topics

Intégralité Exclusive
Canal+

Canal+

✅ 100 % des matchs diffusés en direct sur Canal+, Canal+ Foot et les canaux Canal+ Live

✅ Inclut l'intégralité de l'UEFA Europa League et de la Conference League

✅ Émissions d'expertise reconnues (Canal Champions Club) et multiplex les soirs de match

Prix mensuel à partir de29,99 € par mois
Finale Gratuite
M6 Logo

M6

✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions

✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+

✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès

Prix mensuel à partir deRegarder maintenant

Ces informations surviennent après que Danks a assuré la direction technique du Bayern Munich à titre provisoire ces dernières semaines, en l'absence de Kompany pour raisons de santé, et qu'il est parvenu à conduire l'équipe vers quatre victoires et un match nul en cinq rencontres.

Kompany devrait retrouver le banc de touche lors de la rencontre face à Cologne le 20 novembre, à l'issue de la trêve internationale, Danks reprenant alors son rôle habituel d'adjoint de l'entraîneur belge.

Publicité

Manchester United traverse une période difficile sous la direction de Carrick, après être tombé à la dix-huitième place de la Premier League, avec une seule victoire lors de ses dix premiers matches, ce qui a poussé la direction du club à débattre de l'avenir du staff technique.

Carrick avait pris en charge l'équipe à titre provisoire en janvier 2026, avant d'obtenir le poste de manière définitive, après avoir convaincu la direction du club de sa capacité à mener le projet technique, mais les résultats récents ont de nouveau placé son avenir dans la zone de doute.

Publicité

Selon les informations, la direction de Manchester United étudie plusieurs scénarios pour l'avenir de l'équipe, parmi lesquels le maintien de Carrick avec un renforcement de son staff technique, plutôt qu'un changement complet à la tête de la direction technique.

Le départ de Florian Zahn après 7 ans au club

Dans le même ordre d'idées, le Bayern Munich a annoncé être parvenu à un accord à l'amiable avec Florian Zahn, responsable du département de prospection et de planification des effectifs des équipes de jeunes du club, pour mettre fin à leur collaboration, après près de sept années passées au sein de la structure du club bavarois.

Publicité

Le Bayern Munich a précisé, dans un communiqué officiel, que cette décision est intervenue à l'issue de discussions positives entre les deux parties, Zahn ayant assumé la responsabilité de la prospection des talents et de la planification des effectifs des équipes de jeunes depuis son arrivée à l'académie du club à l'été 2019 en provenance de Chelsea.

Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, a déclaré : « Florian et son équipe ont découvert de nombreux joueurs talentueux au cours des dernières années, qui sont parvenus à accéder au football professionnel ou sont sur le point de franchir ce cap. Nous tenons à le remercier pour son travail et lui souhaitons beaucoup de réussite pour l'avenir. »

Publicité

De son côté, Zahn a déclaré : « Le Bayern Munich m'a donné l'opportunité de participer activement à l'attraction et au développement de talents nationaux et internationaux. Avoir bénéficié de cette chance au sein du club, auquel je voue une place particulière dans mon cœur, signifie beaucoup pour moi et me remplit de fierté et de gratitude. »

Il a ajouté : « Après sept années au sein du club, je sens que le moment est venu de poursuivre mon développement personnel et professionnel. »

Publicité

Le départ de Zahn s'inscrit dans le cadre de changements plus larges que connaît le secteur de la prospection du Bayern Munich, après que le club a annoncé plus tôt la fin de sa collaboration avec le responsable du département de prospection Nils Schmadtke, qui quittera son poste le 31 janvier 2027.

Zahn avait rejoint l'académie du Bayern Munich en provenance de Chelsea à l'été 2019 et a contribué, durant son passage, à la découverte et au recrutement de plusieurs talents qui sont parvenus à accéder au football professionnel, en plus de la préparation d'autres joueurs en vue de leur montée à des niveaux supérieurs au sein du club.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

Voir le profil de l'auteur