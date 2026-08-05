Dans une scène qu'il a qualifiée d'« incroyable », la star égyptienne Mohamed Salah n'a pas pu cacher sa stupéfaction devant la foule qui s'était rassemblée pour l'accueillir à l'aéroport de Trabzon, affirmant que ce qu'il a vu dépasse tout ce qu'il a vécu au cours de sa riche carrière footballistique.

Dans ses premières déclarations après son arrivée officielle en Turquie, Salah a exprimé son immense joie de rejoindre Trabzonspor, se fixant un seul objectif : remporter le succès sur le plan national et européen sous le maillot du club turc.

25 000 personnes : quelque chose d'incroyable

Salah a déclaré, dans des propos accordés au site turc « 61saat » : « Je suis extrêmement heureux d'être dans cette ambiance extraordinaire. Je ne me souviens pas avoir vu quelque chose de semblable auparavant, et les mots ne suffisent pas à décrire à quel point je suis heureux. »

Le capitaine de la sélection égyptienne a ajouté, la stupéfaction toujours visible sur son visage : « Il y a 25 000 personnes ici, c'est incroyable, je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai connu le succès partout, et je veux aussi remporter le succès avec Trabzonspor en championnat et sur le plan européen. »

Le président de Trabzonspor : voilà comment on accueille une star mondiale

De son côté, Ertuğrul Doğan, président du club de Trabzonspor, a adressé ses remerciements aux supporters qui ont créé cette scène historique. Doğan a déclaré : « Mohamed Salah est une star mondiale, nous remercions les supporters qui sont venus ici. Nos supporters ont montré à tout le monde comment il faut accueillir une star mondiale. »

Cet accueil légendaire vient confirmer le statut exceptionnel dont jouit Mohamed Salah, non seulement en tant que footballeur, mais en tant qu'icône mondiale dont la renommée a dépassé les frontières des clubs et des compétitions. Tous les regards se tournent désormais vers le terrain, où les amoureux de Trabzonspor attendent que le « roi égyptien » traduise cet amour débordant en titres et en trophées.