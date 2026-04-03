Dans une initiative qualifiée de la plus audacieuse et controversée de l'histoire du sport universitaire américain, l'ancien président américain Donald Trump s'apprête à signer un décret de grande envergure visant à remodeler la structure administrative et organisationnelle du sport universitaire, dans le cadre d'une ingérence fédérale sans précédent dans un système qui, depuis des décennies, est géré par la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Cette nouvelle initiative, que les observateurs considèrent comme une tentative de réimposer le contrôle gouvernemental sur un système sportif colossal estimé à plusieurs milliards de dollars, suscite des craintes quant à la politisation du sport universitaire et à sa transformation en un champ de bataille entre le pouvoir fédéral et les établissements d'enseignement.

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Une nouvelle réglementation menace l'indépendance des universités

Le décret présidentiel vise à réformer le système « nom, image et réputation », qui a permis pour la première fois aux athlètes universitaires de tirer profit de leur notoriété.

Bien que cette politique ait accordé aux joueurs une indépendance financière tant attendue, Trump estime que l'absence de règles uniformes a créé une confusion dans les contrats et les transactions, s'engageant à imposer des normes fédérales strictes pour mettre fin à ce qu'il a qualifié de « chaos financier ».

Mais ses détracteurs ont averti que cette mesure pourrait constituer une ingérence directe du gouvernement dans les affaires des universités et ouvrir la voie à un contrôle politique sur des décisions sportives et académiques qui étaient jusqu’à présent totalement indépendantes.

De nouvelles restrictions à la liberté des joueurs

La proposition prévoit également le rétablissement d’une politique de transfert unique, selon laquelle un joueur serait autorisé à changer d’université une seule fois librement, mais serait contraint de cesser de jouer pendant une année entière s’il effectuait un deuxième transfert.

Les partisans de cette décision estiment qu'elle limitera le « chaos concurrentiel », tandis que ses détracteurs y voient une atteinte à la liberté des joueurs et un retour à des politiques restrictives dépassées.

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Réformes touchant au financement et à l'éligibilité

L'impact du décret s'étend aux aspects financiers et réglementaires, Trump proposant de lier le financement fédéral et les bourses universitaires au respect par les établissements des nouvelles politiques de la NCAA.

Cela signifie que les universités qui refusent d'appliquer ces règles risquent de voir leur aide financière réduite, ce qui menace la stabilité de leurs sections sportives et les expose à une véritable crise de financement.

La proposition comprend également un nouveau système d'éligibilité appelé « 5 contre 5 », qui accorde aux joueurs 5 ans pour disputer 5 saisons, dans le but d'harmoniser les calendriers de compétition après les changements imposés par la pandémie de coronavirus.

Avec cette décision, Trump ne se contente pas de redessiner les contours du sport universitaire, mais redéfinit la relation entre l'État et le sport aux États-Unis, dans une démarche qui pourrait changer à jamais le visage de la compétition universitaire.

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