Pour Ronaldo et Al Hamdan : Al-Nassr reprend le message des supporters d'Al-Hilal à Al-Walid ben Talal

Le club d'Al-Nassr a repris le message des supporters de son voisin et rival traditionnel Al-Hilal adressé au prince Al-Walid ben Talal, propriétaire du « Zaïm », pour le dédier à ses deux stars : le Portugais Cristiano Ronaldo et le Saoudien Abdullah Al-Hamdan.

Al-Nassr s'est imposé face à Abha sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mercredi, au stade Al-Awwal Park, dans le cadre de la sixième journée de la Roshn Saudi League.

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Après la fin du match, le club d'Al-Nassr a publié, sur son compte officiel sur le site « X », une photo de Ronaldo et d'Al-Hamdan, auteurs du but de la victoire, en la commentant par la phrase : « Ni absence ni manque ».

Cette phrase est celle qu'avaient utilisée les supporters d'Al-Hilal pour saluer le propriétaire du club, le prince Al-Walid ben Talal, lors de sa présence au stade Kingdom Arena, avant-hier lundi, pour assister au match face à Neom, dans le cadre de la sixième journée de la Roshn Saudi League, qui s'est soldé par une défaite 0-2.

À noter qu'Al-Nassr, grâce à sa victoire face à Abha, est désormais deuxième au classement du championnat saoudien, à la différence de buts seulement derrière Al-Hilal, leader, les deux équipes comptant 15 points chacune, avec 5 victoires et une seule défaite.