Pour renforcer sa défense, l’Inter se penche toujours sur Muharemovic, selon les bookmakers, et étudie parallèlement la possibilité d’attirer N’Dicka

En attendant de connaître l’issue du dossier Anan Khalaili, la défense, secteur clé, reste une priorité pour l’Inter sur le marché des transferts. Selon les analyses des experts en cotes de Sisal, la piste menant à Tarik Muharemovic reste d’actualité : la Juventus, qui était très intéressée par le joueur de Sassuolo, semble avoir relâché la pression ces dernières heures pour se consacrer à d’autres cibles, et c’est là que l’Inter est tentée par un coup de dernière minute proposé à une cote de 2,25.





Toujours sur le marché italien, les champions d’Italie étudient également le cas d’Evan N’Dicka, de la Roma, un transfert coté à 6,00, mais il faut aussi garder un œil sur une éventuelle tentative pour Gleison Bremer, justement de la part de la Juventus, à 5,00. En revanche, l’arrivée de l’expérimenté John Stones (cote à 9,00), libre après son départ de Manchester City, s’annonce complexe. L’objectif de l’Inter est clair : attirer des renforts de premier plan pour consolider un effectif déjà champion. Les analystes de Planetwin365 sont formels : Les Nerazzurri sont à nouveau grands favoris pour le titre 2026/2027, un doublé payant à 1,90 fois la mise, loin devant Naples (6,00), la Juventus (7,00) et le duo Milan-Roma (8,00).



