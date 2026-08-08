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Enzo Fernandez gfx HIC 2-1Getty/GOAL
Jochen Tittmar

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Pour remplacer Rodri : une star de Chelsea serait très appréciée par Manchester City

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City devrait perdre Rodri au profit du Barça. Une star des Blues pour le remplacer ?

Selon un rapport du journal anglais The Independent, Manchester City étudie un recrutement d’Enzo Fernandez. La raison en est le départ imminent de Rodri vers le FC Barcelone. Manchester City a déjà laissé partir Bernardo Silva au Real Madrid cet été, et le numéro 6 Rodri est proche d’un transfert au FC Barcelone. Elliot Anderson, en provenance de Nottingham Forest, est jusqu’ici la seule recrue arrivée pour le milieu de terrain. Comme renfort supplémentaire, le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, envisagerait apparemment un ancien visage familier.

Selon ce rapport, Maresca, qui a succédé à Pep Guardiola à l’Etihad Stadium, apprécie énormément Fernandez en raison de leur passage commun à Chelsea. Les Londoniens valorisent toutefois l’Argentin de 25 ans à environ 140 millions d’euros. En principe, l’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, compte fermement sur Fernandez et souhaite lancer la reconstruction à Stamford Bridge avec lui.

La question de savoir si Chelsea serait seulement disposé à discuter en cas d’offre appropriée pourrait aussi dépendre de ses propres transferts. Une approche pour Alex Scott a récemment échoué après un refus de l’AFC Bournemouth. Les Cherries ont rejeté une offre de près de 75 millions d’euros.

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Le Real Madrid garde aussi un œil sur Enzo Fernandez ?

Après la tentative avortée pour Rodri, Fernandez est lui aussi considéré comme un candidat potentiel au Real. Fernandez est actuellement encore en vacances après la Coupe du monde et a récemment publié des vidéos de son entraînement individuel, avant son retour attendu à l’entraînement collectif la semaine prochaine.

Sous le maillot de Chelsea, Fernandez a convaincu la saison dernière malgré un contexte agité avec 16 buts et neuf passes décisives, tout en évoluant avec flexibilité comme relayeur, numéro 10 ou box-to-box. À Manchester, il pourrait, selon l’orientation tactique, assumer des tâches un peu plus basses sur le terrain aux côtés d’Anderson.

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Enzo Fernandez a autrefois coûté 121 millions d’euros

Fernandez a aussi récemment fait parler de lui en dehors du terrain. En raison de déclarations publiques sur son avenir, le milieu de terrain recruté à Benfica en 2023 pour 121 millions d’euros a été suspendu temporairement la saison dernière.

Lors de la Coupe du monde, il a inscrit deux buts pour l’Argentine, dont l’égalisation en demi-finale contre l’Angleterre. Mais lors de la défaite en finale contre l’Espagne, il a reçu un jaune puis un rouge. Une expulsion qui a peut-être coûté le titre à l’Argentine.

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