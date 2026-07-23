Selon Sky Sports, Liverpool s’intéresserait à l’international français de 24 ans évoluant à l’AS Monaco. Des premiers contacts auraient été établis, et une demande de transfert aurait été formulée lors du mercato estival en cours.

Ces dernières semaines, le nom d’Akliouche a été régulièrement associé au Paris Saint-Germain. Le tenant du titre de la Ligue des champions aurait soumis plusieurs offres, toutes rejetées.

Selon les informations de Sky Sports, Monaco aurait récemment rejeté une offre de 40 millions d’euros, estimant pouvoir tirer un montant supérieur pour ce jeune attaquant prometteur.

À Liverpool, Maghnes Akliouche pourrait ainsi succéder à Mohamed Salah.

Cette situation pourrait profiter à Liverpool. Le club de Premier League cherche toujours le successeur de Mohamed Salah et voit en Akliouche le profil idéal pour ce rôle.

L’Égyptien, dont le contrat courait jusqu’en 2027, a quitté les Reds après neuf saisons, laissant un vide sportif important.

Polyvalent, capable d’évoluer sur le côté droit ou en soutien de l’attaque, Akliouche a pris part à 31 rencontres de Ligue 1 la saison passée, inscrivant six buts et délivrant autant de passes décisives.

Convoqué dans la liste des 26 Bleus pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il n’a toutefois disputé que les dernières minutes du deuxième match de groupe contre l’Irak.