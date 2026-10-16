C’est ce que rapporte le site Footy Headlines. Selon ses informations, la star du Bayern Munich succédera chez l’équipementier sportif américain à Kylian Mbappé, du Real Madrid, qui a rejoint à la surprise générale le fabricant de chaussures suisse On.

Olise n’avait jusqu’ici aucun contrat avec un équipementier, car il avait repoussé toutes les sollicitations des grandes marques. Il tenait à garder la liberté de porter les chaussures de son choix. Il optait souvent pour les Nike Hypervenom Phantom III, qui ne sont plus fabriquées depuis 2019.

Selon le même article, Olise se procurait jusqu’ici sur Internet les paires qu’il portait ensuite sur le terrain et se les faisait envoyer des quatre coins du monde. Souvent, des artistes en personnalisaient ensuite le design pour lui, avant qu’il ne les porte à l’entraînement et en match.

Que prévoit Nike avec Michael Olise ?

Avec Olise, Nike prévoirait désormais un changement majeur : la légendaire gamme Hypervenom doit revenir sur le marché avec Olise en 2027, tandis que la gamme Phantom sera arrêtée. La Nike Hypervenom a été présentée pour la première fois en 2013 et était alors la chaussure de Neymar, star de Nike.