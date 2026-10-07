« Pour redonner de la crédibilité au football » : un ancien joueur défie Infantino aux élections de la FIFA

Le Suisse Ramon Vega, ancien joueur de Tottenham, a annoncé ce mercredi son souhait de se présenter à la présidence de la Fédération internationale de football association (FIFA), face au président actuel Gianni Infantino, mais il devra remplir plusieurs conditions avant de pouvoir officialiser sa candidature.

Vega, âgé de 55 ans, a affirmé que son objectif en se lançant dans la course est « simple » et consiste à « servir le football et tous ceux qui contribuent à la construction de ce sport ».

L'ancien défenseur suisse a précisé, dans un communiqué publié par le réseau RMC français, que son projet vise à « réunifier la famille du football mondial, mettre en œuvre une réforme véritable et durable, moderniser la FIFA en l'adaptant au XXIe siècle, restaurer la stabilité et la crédibilité, et reconstruire la confiance dont le football a besoin de toute urgence ».

L'annonce de Vega intervient dans un contexte de critiques dont Infantino fait l'objet depuis l'été dernier, à la suite de la présentation d'un projet de création d'une société commerciale rattachée à la FIFA et ouverte à des investisseurs du secteur privé, avant que le projet ne soit abandonné.

Vega avait déjà exprimé à plusieurs reprises son souhait d'accéder à la présidence de la FIFA, sa dernière tentative remontant à 2022, mais il n'avait pas pu mener à terme la procédure de candidature, qui exige, entre autres, l'obtention du soutien d'au moins 5 fédérations sur les 211 fédérations membres de la FIFA.

Vega a déclaré à l'Agence France-Presse (AFP) : « La situation a beaucoup changé depuis », estimant que les fédérations nationales sont devenues « plus ouvertes au changement » par rapport à ses tentatives précédentes.

Des conditions à remplir pour Vega avant la date limite

Vega a évolué sous les couleurs de plusieurs clubs au cours de sa carrière, avant de mettre un terme à son parcours professionnel avec Creteil lors de la saison 2002-2003.

L'ancien joueur suisse est très présent sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, mais il n'a pas encore dévoilé de programme électoral détaillé.

Pour devenir candidat officiel à la présidence de la FIFA, Vega doit avoir joué un rôle actif dans le football pendant au moins deux ans au cours des cinq dernières années, obtenir le soutien d'au moins 5 fédérations nationales des différentes régions du monde, et passer les procédures d'intégrité de la Fédération internationale.

Ces conditions doivent être remplies avant la date limite de dépôt des candidatures, fixée au 18 novembre prochain.

Vega n'a pas encore révélé s'il remplissait toutes ces conditions, et s'il y parvient, il sera le premier candidat à annoncer officiellement sa concurrence face à Infantino lors des prochaines élections.

Infantino poursuit ses efforts pour un nouveau mandat

Infantino, âgé de 56 ans, occupe la présidence de la FIFA depuis 2016, et les élections doivent se tenir lors du Congrès de la Fédération internationale dans la capitale marocaine Rabat le 18 mars 2027.

Le président de la FIFA fait l'objet de critiques depuis l'annonce du projet de société commerciale proposé, à un moment où une opposition est apparue de la part d'importantes confédérations continentales, parmi lesquelles l'Union des associations européennes de football (UEFA), la Confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et la Confédération asiatique de football (AFC).

Malgré cela, aucun candidat unique représentant ces confédérations face à Infantino n'a encore été annoncé.

Le dépôt des candidatures à la présidence de la FIFA doit se clôturer le 18 novembre prochain, les élections devant être tranchées lors du Congrès de la Fédération internationale en mars 2027.