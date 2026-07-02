Pour réaliser des économies substantielles, la Fédération allemande de football a demandé à Hansi Flick de démissionner

L'équipe d'Allemagne, dirigée par Julian Nagelsmann, a été éliminée dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde, battue par le Paraguay aux tirs au but.

Selon Bulinews, qui cite Bild, la Fédération allemande de football aurait proposé à Nagelsmann de démissionner après cette sortie prématurée.

Après l’élimination de la Mannschaft en seizièmes de finale, des manœuvres en coulisses ont immédiatement commencé pour décider de l’avenir du sélectionneur.

Selon Bild, une réunion de trois heures s’est tenue ce jeudi entre Nagelsmann et les responsables de la Fédération allemande de football : Bernd Neudorf, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler et Andreas Rittig.

Selon le quotidien, l’entraîneur de 38 ans se serait vu offrir la possibilité de démissionner deux ans avant l’expiration de son contrat, afin de quitter la scène la tête haute.

Il dispose à présent d’un délai de réflexion pour se prononcer, mais son mandat à la tête de la Mannschaft semble, quoi qu’il arrive, toucher à sa fin.

En cas de refus, la DFB devra activer une clause de résiliation estimée à environ 7 millions d’euros d’indemnités.

Le dossier Nagelsmann devrait être réglé au plus tard début de la semaine prochaine, tandis que Jürgen Klopp reste le candidat le plus en vue pour lui succéder à la tête de la sélection allemande.