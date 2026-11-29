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Rayan Cherki est l’un des joueurs clés de Manchester City. Il ne pourra pourtant pas jouer contre Arsenal.

L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a écarté Rayan Cherki du groupe pour le choc contre Arsenal.

L’absence du joueur offensif n’est toutefois pas due à une blessure ou à un problème similaire, mais à des raisons disciplinaires : « Je n’ai pas aimé ses deux derniers jours d’entraînement. C’est une sanction », a expliqué l’Italien juste avant le coup d’envoi.

Le joueur de 23 ans avait jusqu’ici disputé tous les matches officiels des Skyblues cette saison et s’était montré convaincant. Le Français compte huit buts et trois passes décisives en 18 matches, toutes compétitions confondues.

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Maresca n’a pas précisé ce qui était reproché à Cherki à l’entraînement. Face aux Gunners, la recrue estivale Enzo Fernandez a débuté au poste de milieu offensif. Derrière lui, Ayyoub Bouaddi et Elliott Anderson formaient le double pivot.

Après quatre matches consécutifs sans victoire en Premier League, City doit impérativement gagner. Une défaite contre les Gunners le laisserait à neuf points, ce qui pourrait quasiment sceller la course au titre.