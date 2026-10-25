



On ignore si Vincent Kompany, à l’hôpital où l’entraîneur du Bayern Munich subit actuellement des examens approfondis après s’être effondré vendredi, regardera le match de son équipe sur le terrain du SC Fribourg, deuxième du classement, lors de la 7e journée de Bundesliga.

Les dirigeants du club le plus titré d’Allemagne souhaitent toutefois que Kompany s’occupe le moins possible de football pour le moment.

Selon Christian Falk, responsable de la rubrique football de BILD et journaliste qui suit le Bayern depuis de nombreuses années, le club a demandé à toutes les personnes rendant visite à Kompany de ne pas lui parler de football. L’entraîneur doit pouvoir se concentrer exclusivement sur sa guérison : les conversations doivent donc être personnelles, et non professionnelles.

Samedi, Kompany a notamment reçu la visite d’Uli Hoeneß, président d’honneur du Bayern Munich. La figure tutélaire du club avait apporté un sac de produits alimentaires de l’épicerie fine munichoise Feinkost Käfer. Aaron Danks, l’adjoint de Kompany qui va désormais le remplacer sur le bord du terrain, a lui aussi expliqué n’avoir parlé que de sujets personnels avec lui au téléphone.

Les joueurs et les membres du staff s’inquiéteraient depuis quelque temps déjà pour Kompany

Samedi, un autre article du quotidien le plus lu d’Allemagne laissait entendre que, ces dernières semaines, les joueurs et les membres du staff du Bayern s’étaient de plus en plus inquiétés de l’ardeur au travail de l’entraîneur et de son équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Kompany aurait trop travaillé, bu trop de café, fait trop peu de sport et assumé trop de tâches.

Le Belge avait en outre préparé et dirigé les derniers matches contre Viking Stavanger et le FC Arsenal en Ligue des champions, ainsi que contre le RB Leipzig en Bundesliga, alors qu’il avait contracté un virus tenace et « costaud », selon ses propres termes.

« Il n’est vraiment pas facile d’amener Vincent à se reposer », a déclaré son adjoint Aaron Danks, qui avait remplacé Kompany en conférence de presse mardi dernier avant le match contre Arsenal et qui le remplacera désormais sur le banc du Bayern jusqu’à nouvel ordre.

« Quand on est entraîneur, on veut toujours tout faire. J’ai attrapé un virus plutôt costaud. Évidemment, je n’ai pas écouté mon corps », avait déclaré Kompany lui-même après le match contre Arsenal. « Et puis, à un moment, mon corps m’a dit : “Arrête un peu, mon garçon !” Mais bien sûr, je me sens mieux, sinon je ne serais pas ici. » Deux jours plus tard, Kompany s’est effondré. Son retour sur le banc pourrait prendre des semaines, comme l’a indiqué Max Eberl, directeur sportif du Bayern.

Kompany en fait-il trop ?

Ces propos de l’ancien défenseur de classe mondiale en disent long sur son rapport au travail. Déjà joueur, Kompany était réputé pour être impitoyable envers son corps. Il jouait même blessé et ne se ménageait pas non plus après de graves blessures. Il revenait chaque fois sur le terrain aussi vite que possible. Son père, Pierre Kompany, a confié au magazine d’actualité Der Spiegel, dans le cadre d’un grand portrait consacré à l’entraîneur du Bayern, que celui-ci passait jusqu’à 14 heures au centre d’entraînement du club. Pierre Kompany a indiqué à BILD que son fils travaillait jusqu’à 18 heures et voyait peu ses trois enfants pendant la semaine.

Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, avait également déclaré samedi que Kompany était « une personnalité incroyable, un travailleur hors du commun qui dépasse aussi ses limites ». Il entendait cela comme un compliment. Selon lui, cette attitude s’est « aussi perdue, dans une certaine mesure, dans notre société, mais il existe encore des gens qui disent : “Je veux agir, je veux faire des choses.” »

À en juger par ce que l’on sait, Kompany, qui explique lui-même son éthique de travail par ses origines migratoires et estime devoir travailler deux fois plus que les autres, en a désormais trop demandé à son corps. C’est précisément pour cette raison que ses dirigeants ont demandé à ses visiteurs de ne pas lui parler de football.



