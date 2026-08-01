Ferran Torres voudrait apparemment quitter immédiatement le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est ce que rapportent plusieurs médias de manière concordante. Selon Foot Mercato, l’Espagnol aurait pris pendant ses vacances la décision de quitter les Catalans pour rejoindre le tenant du titre en Ligue des champions. Les négociations entre l’entourage du joueur et les Français auraient déjà commencé. Selon le quotidien sportif espagnol Marca, il ne devrait plus y avoir d’obstacles majeurs lors des discussions suivantes entre le PSG et le Barça, programmées pour la semaine prochaine.

Le montant du transfert devrait dépasser la barre des 50 millions d’euros. Le Barça avait déjà tablé sur ce montant avant la Coupe du monde. Les performances de Ferran Torres lors du tournoi en Amérique du Nord, et en particulier son but décisif en finale contre l’Argentine, ne devraient pas avoir contribué à faire baisser son prix.

Le PSG pourrait encore se séparer de Bradley Barcola, annoncé dans le viseur de nombreux autres clubs, dont le Liverpool FC. Si Barcola s’en va, une place se libérerait pour Ferran Torres. Au FC Barcelone, Ferran Torres avait joué un rôle important en attaque la saison dernière sous les ordres de l’entraîneur Hansi Flick, puisqu’il avait par moments supplanté Robert Lewandowski comme avant-centre numéro un. Il avait tout de même été titulaire lors de 23 matches de championnat et apporté 16 buts au sacre lors du deuxième titre consécutif.

Au total, Ferran Torres affiche 65 buts et 23 passes décisives en 207 matches avec les Catalans, qui l’avaient recruté en 2022 pour une indemnité de transfert de 55 millions d’euros en provenance de Manchester City. Le joueur de 26 ans a été formé au FC Valence.